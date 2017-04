Hasta siete cofradías de toda España liberarán presos esta Semana Santa

El Gobierno no ha aprobado hoy ningún indulto para que lo libere Nuestro Padre Jesús El Rico en la tarde del Miércoles Santo. En la referencia del consejo de ministros que aparece en la página web de La Moncloa se da cuenta de la aprobación de siete indultos para otras tantas cofradías españolas, pero no aparece Málaga, según ha constatado este periódico. Fuentes penitenciarias consultadas han apuntado que como es tradicional se ha enviado una terna de expedientes al Ministerio de Justicia para que se eligiera al penado que debía ser liberado. Otras fuentes apuntan a que la decisión ha tenido una motivación política y no jurídica.

Las cofradías que sí verán formalizados sus indultos son: La Real Hermandad de Jesús Nazareno, de Ponferrada (León); Hermandad del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad y Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, de Sevilla; la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'Cristo de Medinaceli', de Madrid; la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y de Nuestro Padre Jesús del Perdón, de Salamanca; la Hermandad de Jesús Cautivo, de Oviedo; la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, de Zaragoza; y la Cofradía del Santo Cristo del Perdón, de León.