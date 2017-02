Cinco colegios de Vélez-Málaga dejarán de servir panga y tilapia en sus menús

No he visto nada con mas leyendas urbanas juntas que el panga, que si tiene mercurio , que si esta hecho de no se que... Las paginas que afirman eso son las mismas que dicen que dicen que el cáncer se cura con una infusiòn de de alcachofas o que los extraterrestres estan entre nosotros y chorradas similares. Es cierto que el panga tiene menos valor alimentario que otros pescados , pero en estudios serios en ninguno se ha visto que tenga nada perjudicial que no tenga la merluza , la rosada etc etc La moda anti-panga viene de gente que se pone muuuuuuchas horas en facebook, y entre videos de exaltacion de la amistad, de blogs que dicen como quitar manchas de tortillas de patata y cosas trascendentales , pues se tragan videos que alimentan las leyendas urbanas del panga. Tambien hay miles de videos diciendo que el atun tiene mil veces mas mercurio del permitido o que la carne de vaca provoca cancer, o que la leche produce enfermedades gravísimas,,,,,pero eso será para la gili-moda que viene, ahora no toca