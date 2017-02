Sanidad asegura que no existe alerta sanitaria alguna para prohibir la panga

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición no cree que haya motivos para la prohibir la venta de panga y tilapia pese a las reiteradas peticiones de padres y a los diferentes movimientos que se han producido en los últimos días por parte de superficies comerciales y empresas de catering. Según detallan desde este organismo dependiente del Gobierno, «los pescados importados que se comercializan en España son controlados convenientemente por las autoridades sanitarias de los puestos de inspección fronterizos». No sólo eso, sino que los niveles de mercurio que se hayan en estos pescados «son tranquilizadores, ya que no superan en ningún caso el límite legal».

La alarma generada hace unos días a raíz de una serie de peticiones de padres en la plataforma Change.org se ha visto agravada tras el anuncio de Carrefour de dejar de comprar estas variedades de pescado blanco. Según señalaron fuentes de la compañía, la decisión se comunicó a finales del mes de enero ya que, a pesar de «la calidad impecable» de este pescado, existen «consecuencias ambientales» derivadas del impacto de su crianza, debido a la contaminación del agua provocada por la cantidad de excrementos y desperdicios que emiten los peces.

Además, expresaron sus dudas sobre los mecanismos de control existentes en las granjas donde se cultiva panga, en su mayoría, piscifactorías del río Mekong, en Vietnam, uno de los más contaminados del planeta, según los expertos. Vietnam es el mayor productor de panga del mundo, con 1,5 millones de toneladas en 2014 junto a otros productores como Tailandia, Camboya, Myanmar, Bangladesh o China.

Tras este anuncio, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha dirigido una carta a los ministros de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y de Sanidad, Dolors Montserrat, para que se prohiba de forma urgente el uso de estas especies en los comedores escolares. En la misiva, el presidente de la CEAPA, José Luis Pazos, señala que las asociaciones de padres y madres han mostrado de forma reiterada su disconformidad con el uso de estos pescados y considera que una decisión como la adoptada por las multinacionales de la alimentación «no es habitual» y se debe a muchas más razones que las esgrimidas. Por ello, «en defensa del derecho a una alimentación sana y saludable de los menores», la organización exige que se prohiba, de forma urgente, el uso en los comedores escolares de toda España del panga, la tilapia y otros pescados similares por el impacto de las granjas en el medio ambiente.

Problemas en la región

Tras estas peticiones, desde la Junta de Andalucía afirmaron ayer que no se plantean eliminar estas variedades de los comedores andaluces porque no existe ninguna alerta al respecto. En este sentido, apuntan que lo importante es extremar las medidas para que los productos lleguen en perfecto estado. «No existe ninguna alerta sanitaria, por lo que no es necesario tomar ninguna decisión de ese tipo, resumen.

Pese a todo, algunas empresas de catering sí han mostrado su intención de dejar de servir estos pescados en los colegios con los que trabajan. En concreto, las asociaciones de madres y padres de Torremolinos han logrado que la empresa que elabora los menús de cuatro colegios del municipio retiren este pescado blanco, según confirmaron varios representantes de las AMPA. En concreto, los colegios El Pinillo, Palma de Mallorca, La Paz y Benyamina no volverán a servir esta especie, cuyo uso se ha extendido por la crisis.

