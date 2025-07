¿Cómo acaba el experimento de Sguiglia, Gómez, Medina y Porras como inspectores de Limasam?

Hará un año, la concejala de Limasam, Teresa Porras, se ofreció a hacer una pequeña excursión por la ciudad con la oposición, que se quejaba ... de la falta de limpieza en las calles para rebatirles que por la mañana se quedaban limpias y por la tarde ya estaban sucias. Con el tira y afloja nunca se decidieron a hacerlo, y era este lunes, durante la comisión de Medio Ambiente, y a raíz de las fuertes quejas por la suciedad y la campaña empezada por vecinos la semana limpiando las calles y con carteles de protesta 'Málaga sucia', cuando se lo recordaron y Porras les invitó a hacerlo a los ediles del PSOE, Con Málaga y Vox, que estaban en la comisión así como al periódico SUR, que estaba presente en la sala.

Antes, para caldear el ambiente, Teresa Porras ya acotó quién puede ser el primer denunciado en la citada comisión. Mirando al portavoz de Con Málaga (Podemos e IU), Nico Sguiglia, le dijo: «Yo nunca he dicho que voy a denunciar a los vecinos, he dicho que voy a denunciarlos a ustedes, al partido IU, por hacer vídeos falsos», y explicaba que la organización de IU era la que estaba fregando el suelo de una barriada la semana pasada y que justo a eso se refería cuando decía que iba a denunciar.

Ampliar Medina, Porras, Sguiglia y Gómez, al salir de la comisión de Medio Ambiente, y se disponen a ir a ver cómo están las calles de la ciudad. P. R. Q.

Sguiglia le recriminaba que tuviera este «resorte autoritario» y explicaba que los vecinos convocaron por la suciedad de las calles, porque están las aceras negras, y que fue cuando su compañera, la viceportavoz, Toni Morillas, se puso a limpiar con ellos. «En vez de amenazar debería oír a los vecinos para mejorar su trabajo. ¿De las aceras negras también tienen la culpa los vecinos», le decía indicándole que si tenía algo de tiempo leyera los comentarios de esta noticia (en SUR) y viera lo que opinan los malagueños. «Tenga respeto y escuche lo que no le gusta, se llama democracia». Por último, añadió: «No nos amenace, si usted ve motivo de denuncia, vaya y denuncie».

Terminaba la comisión de Medio Ambiente y todos bajaban para hacer la excursión/experimento a ver cómo están las calles de Málaga, y Porras les pedía que dijeran una calle. Todos se decantaron por la avenida de la Paloma, pero la edil dijo que «ni hablar», que la suciedad que había incrustada en el suelo era de los ficus benjamina, pero que sí estaba limpia. Entonces, la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, propuso la calle Flores García, de donde había recibido quejas de los vecinos.

Medina se queja de la suciedad en el suelo alrededor de los contenedores en la calle La Unión. P. R. Q.

Porras asintió y los concejales y este periódico, de testigo, subían al coche oficial del Ayuntamiento para llegar al lugar. Cabe decir que Yolanda Gómez iba en taxi porque su formación, Vox, ha declinado usar los coches oficiales «por ser un privilegio». En el camino, Porras sacaba a relucir el reel de Instagram que Toni Morillas hacía con los vecinos de Miraflores de los Ángeles. «Cuatro de los que aparecen en el vídeo son de IU, y Morillas es la quinta», como afirmaba camino de la calle Flores García, en el distrito de Cruz de Humilladero. «¿Este quién es?», preguntaba. Precisamente era el cuñado de Nico Sguiglia (Podemos), Efraín Campos, que es coordinador local de IU, mientras que el primero defendía que había ido a participar en la actividad desde el partido.

Los concejales de la oposición le piden ir a la avenida de la Paloma, y Porras se niega. Dice que la suciedad allí es de los ficus

Llegada al Paseo de los Tilos (Cruz de Humilladero, el distrito de Teresa Porras), donde un operario de Limasam está por la zona. De un comercio sale parte de su personal: «Aquí viene poco la máquina de baldeo», que indica Antonia. Los miembros de la oposición muestran suciedad del suelo, y Porras afirma que eso no sale: «¿Queréis que traiga la minihidro para que lo veáis?». Alexandra, del herbolario, afirma que sí que van a baldear, pero que cuando lo hacen los comerciantes se quejan. «También podrían hacerlo por la noche o a otras horas», puntualiza la socialista Begoña Medina.

Los concejales se encuentra con una operaria de Limasam en la calle Flores García, que se queja de la falta de personal. P. R. Q.

Sguiglia señala la suciedad negruzca de las aceras y conviene con Porras que la gente debía ser más limpia, y las multas deberían ponerse, pero que la ciudad debería limpiarse más en profundidad. En el camino, alguna colilla, una botella vacía de cerveza, que está de pie, y un váter al lado de un contenedor de obra. Eso ya en la calle Flores García, que Porras subraya que es una de las más pobladas de Europa, «y está muy limpia». Una de las operarias, barriendo en ese momento, subraya que están agobiados con el trabajo y que «falta personal». La oposición no conviene por las manchas de suciedad en las aceras, que Porras subraya que son por el pipi de los perros. En este momento, la popular empieza a enfadarse y dice: «Es que he sido tonta por venir».

Finalmente, desembocan en la calle La Unión, donde la oposición se queja de que alrededor de los contenedores soterrados el suelo está muy sucio. Huele mal, son los llamados lixiviados (restos líquidos), pero no hay apenas restos sólidos. «Esto está sucio, pero ¿por qué dice que está limpio?», que pregunta Medina. Sguiglia señala al suelo, sucio, y al pan. En la esquina, justo enfrente, vuelven a mostrarle las manchas del suelo. Porras afirma: «Eso no sale». «Eso lo arañas y sale todo», añade Medina. «Anda ya eso es mentira», espeta Porras.

Un momento de la visita, Gómez, Porras, Sguiglia y Medina. P. R. Q.

Finalmente, de vuelta al Ayuntamiento, en el coche, Porras se encuentra muy satisfecha de la visita y pregunta si puede llamar al cuartelillo para felicitar. «Yo estoy muy orgullosa, yo me he encontrado la calle muy limpia», resume. «Es que igual es un problema de standares», le contesta Sguiglia. «Pero si te ha dicho la gente que no se baldea, y los contenedores están complemente sucios. ¿No ves la realidad?», añade Medina, que le recrimina que no ha querido ir a la avenida de la Paloma, que a la gente se le queda «la suela pegada al suelo de la mugre». «Eso no es verdad», indica enfadada. «No vuelvo a ir con vosotros a ningún sitio», finaliza la popular.