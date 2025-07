Estas son las cuatro opciones que maneja De la Torre para la ubicación de la nueva Rosaleda

El ubicación de la futura nueva Rosaleda va a ser tema recurrente en la actualidad malagueña en los próximos meses. Este jueves se celebra un ... pleno extraordinario en el Ayuntamiento para analizar todo lo acontecido en las últimas semanas, después de que la ciudad renunciase a ser sede de los partidos del Mundial 2030 y, por lo tanto, paralizase todo el proyecto de remodelación del estadio.

Hoy el alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, se adelantó a los tiempos y avanzó las cuatro posibles ubicaciones que se barajan para el traslado del Málaga, pues parece que la actual dejará de serlo y con el dinero que se obtengan de los terrenos se financiará parte del nuevo estadio.

Como ya se informó días atrás, la posibilidad de llevar el estadio al Puerto de la Torre está encima de la mesa, pero no es la única alternativa. «Está claro que las tres administraciones hemos tenido unos 700.000 euros para estudios, de los que se han gastado menos de 500.000, de ahí tendremos para hacer un estudio para ver el sitio en el que se pueda hacer el estadio. Hay varios de entrada, pero no muchos porque Málaga no tiene muchos llanos a su alrededor. Tiene el mar y las montañas, lo que la hace maravillosa a efectos de ciudad, pero a la hora de plantear muchas operaciones en suelo llano no hay. Está el suelo de las rondas, a la altura de la antigua venta de San Cayetano en el distrito de Puerto de la Torre, luego tenemos una zona rústica detrás del cerro Coronado, que podría tener vocación para ello también, aunque habrá que ver si urbanísticamente es viable. Hay un suelo dentro del espacio que donamos a la Universidad y que está destinado a equipamiento deportivo, me parece, y que podría ser idóneo, y poco más», explicó el primer edil.

A estas tres alternativas, el alcalde sumó una cuarta, mientras también recordó que la zona que se reservó para la Expo 2027 no está disponible. «El tema de los terrenos de la Expo no es nuestro y tiene un proyecto ya en marcha, así que tiene su destino. Puede haber quizá por la zona de Campanillas otra opción posible a estudiar. En cualquier caso, el estudio no está hecho y cuando lo esté cualquier persona de las peñas y la afición malaguista tendrá acceso a ello», dijo.

De este modo, el Ayuntamiento evaluará con las partes dónde se ubicará la nueva Rosaleda. Hay que recordar que el proyecto será compartido con la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, como iba a suceder con el frustrado intento de acoger los partidos del Mundial 2030. Como se puede comprobar, mantener el estadio en la zona de Martiricos está descartado.