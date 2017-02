Carolina, la madre de Torre del Mar que declaró la guerra a la panga

Un programa de televisión sobre '¿Por qué la panga es el pescado más barato del mundo?' de Cuatro denunciando la falta de control en las piscifactorías del río Mekong (Vietnam), de donde procede la mayor parte de la especie que se consume en España, le hizo levantarse del sofá. A partir de ahí puso en marcha, como madre de tres hijos, dos de ellos ya escolarizados, una campaña en Change.org para pedir su retirada, junto a la tilapia, de los menús de los comedores escolares.

Carolina Espejo, que es enfermera de profesión, asegura sin embargo que su verdadero objetivo y el de las AMPA de cinco colegio de Vélez-Málaga es mejorar la calidad de la comida que se sirve en los colegios. Por lo pronto, gracias a su iniciativa y a la presión ejercida por las AMPAS de los colegios Augusto Santiago Bellido de Vélez, Genaro Rincón de Caleta de Vélez, y Blas Infante, Vicente Aleixandre y Antonio Checa de Torre del Mar, que tienen al mismo catering, Mendoza y Palomo, la empresa ha decidido retirar de los menús desde este mes de febrero los platos elaborado con ambos productos.

- La empresa Mendoza y Palomo va a retirar la panga y la tilapia de los menús, ¿objetivo cumplido?

-En absoluto. Esta era la gota que había colmado el vaso. Lo que perseguimos realmente es que se mejora la comida que se ofrece en los comedores escolares. De forma individual las asociaciones de madres y padres de alumnos nos quejábamos individualmente, a la vez que exigíamos determinadas mejoras. Cada una por su cuenta llevaba la lucha en solitario y no había manera de conseguir nada. Sin embargo, al ver el reportaje sobre la panga en televisión y viendo que mermaba mucho la calidad de los menús que se les daba a nuestros hijos, fue cuando puse en marcha la campaña en Change.org y las AMPA decidimos unirnos para trabajar de manera conjunta. Hemos ganado esa batalla, pero nuestra lucha va mucho más allá. Lo que perseguimos es mejora la calidad de los productos con los que se elaboran las comidas y la calidad nutricional de los menús.

- ¿Habían hablado antes de poner en marcha la campaña contra la tilapia y la panga con al empresa?

- Por supuesto, pero era una lucha contra un muro. Incluso algunas direcciones de los colegios también lo hicieron y la respuesta era siempre la misma: que no representaba ningún riesgo y que estaba autorizado. Nos decían que el producto está bien elaborado y que nutricionalmente estaba bien conseguido, aunque su elaboración sea de la línea fría que tiene la Junta para los comedores escolares. Pero nosotros no lo vemos de la misma manera.

- ¿Qué quiere como madre?

- Pido un producto de mayor calidad. Tenemos en Málaga un pescado local muy bueno, ¿por qué tienen nuestros hijos que comer un pescado importado que no sabemos qué controles pasa? Sabemos que aquí las piscifactorías españolas tienen que pasar por controles muy rigurosos que no tienen en otros países. Queremos pescado de más calidad que el que nos traen para nuestros hijos. No nos vale con que nos digan que la panga y la tilapia cumple todos requisitos nutricionales que establece la Junta. En mi caso lo que pido para mis hijos es pescado de calidad y que se elabore en la cocina del comedor, no una línea fría, porque desde que se elabora hasta que se lo comen los alumnos pierde mucha calidad. No se puede comparar la panga y la tilapia con el bacalao o la merluza, porque si son iguales costarían lo mismo, y no valen lo mismo.

- Dice que han ganado una batalla, pero que la lucha continúa, ¿qué objetivo se han marcado?

- Las AMPA nos hemos reunido y hemos decidido seguir trabajando de manera conjunta para conseguir que la comida de los comedores mejore en calidad y que en algunos casos incluso se vuelvan a instalar las cocinas en lo colegios par que elaboren in situ los menús. Instaremos a la Junta de Andalucía vuelva a la comida casera a los colegios y el producto fresco.

-¿Qué medidas van a llevar a cabo?

-Todavía no lo hemos concretado, tenemos que consensuarlo. En principio nos hemos reunido para plantear algunas ideas, pero no hay nada decidido. Lo primero que haremos es estudiar los pliegos y las cláusulas de los servicios de catering para los comedores escolares, y ver cómo podemos mejorarlos. Creemos que se puede mejorar mucho. Tal y como está estructurado ahora el servicio creemos que la mayoría de los que pagan los padres y madres por el menú, que son 4,35 euros, se destinan al envasado, transporte y al beneficio de la empresa de catering, cuando son gastos que deben servir para mejorarla calidad de los productos. Es la alimentación de nuestros hijos.