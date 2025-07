Así se escogerá el proyecto para transformar la zona de El Bulto en Málaga

El proceso para elegir al agente urbanizador que tirará del carro de la transformación de la zona de El Bulto en Málaga encara unos meses ... decisivos en los que la Gerencia Municipal de Urbanismo seleccionará una de las tres propuestas presentadas a este concurso, que por vez primera se lleva a cabo en la capital como fórmula para impulsar la remodelación urbanística de un determinado sector. A través de su página web, Urbanismo dio a conocer la semana pasada los tres proyectos que aspiran a liderar esta destacada operación inmobiliaria. Así, se difundieron los pormenores de las actuaciones diseñadas por Urbania y Guamar, con el apoyo de la Fundación Unicaja; la promotora marbellí Sierra Blanca, que fue la que dio pie al inicio de este proceso; y el arquitecto José Seguí. No obstante, no será hasta después del parón de agosto cuando se conocerá cuál es la elegida.

En primer lugar, las tres propuestas recabadas por Urbanismo tienen que ser sometidas a un periodo oficial de exposición pública de 20 días hábiles que comienza con la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Así, todo apunta a que ese periodo ocupará parte del mes de julio y varias semanas de agosto. En ese plazo, el Ayuntamiento recabará posibles alegaciones al procedimiento que se ha puesto en marcha y que supone que la sociedad a la que Urbanismo adjudique el papel de agente urbanizador de El Bulto tendrá que asumir la gestión del planeamiento así como las obras de urbanización del sector, a cambio de hacerse con parte de los derechos constructivos que poseen los propietarios de los terrenos. Para ello, se hace una valoración económica que equipare la parte del proyecto que quedaría en manos del nuevo agente, a modo de retribución, con los gastos que le suponen los trabajos para dejar el suelo listo para edificar.

Concluida esa fase de exposición pública, en la que el Ayuntamiento dará audiencia a los propietarios y titulares de derechos afectados por el proyecto, la Gerencia Municipal de Urbanismo debe resolver las alegaciones y seleccionar una de las tres propuestas presentadas en función de una serie de criterios técnicos que serán puntuados por una mesa de contratación específica. Urbanismo aprobó el pasado mes de junio la constitución de esa mesa, que está presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y formada por un total de seis vocales, además de una secretaria (Belén Burgos). Los vocales son el interventor general del Ayuntamiento (Fermín Vallecillo), un miembro de la Asesoría Jurídica (Ana Alonso), el jefe del departamento de Planeamiento (Alberto Ruiz Carmena), la jefa del servicio jurídico de Ejecución del Planeamiento (María José Quintero), el jefe del departamento de Arquitectura e Infraestructuras (Javier Pérez de la Fuente), y el jefe del servicio de Contratación y Compras (José Antonio Martín).

En esa mesa recae la responsabilidad de evaluar y puntuar las propuestas a nivel técnico con un total de 100 puntos que se reparten de la siguiente manera: la composición volumétrica y el tratamiento de la singularidad de las edificaciones (hasta 20 puntos), la ordenación del conjunto y su integración en la ciudad (hasta 12 puntos), la calidad de los espacios públicos proyectados (hasta 12 puntos), la reubicación e integración de los equipamientos públicos y privados existentes (hasta 6 puntos), el estudio de las fases del proyecto de urbanización (hasta 14 puntos), el presupuesto de las obras de urbanización (hasta 14 puntos), la calidad y sostenibilidad de los materiales (hasta dos puntos), la solución para mantener el trazado del ferrocarril del puerto en superficie y hacer posible su soterramiento en el futuro (hasta 10 puntos), y el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la legislación urbanística regional (hasta 10 puntos).

Para no ser descartada, cada propuesta debe recabar al menos 50 puntos en total y, en caso de empate, primará la que obtenga más puntuación en el apartado sobre la ordenación urbanística. Según los establecido en las bases del concurso, esa puntuación de los proyectos en función de criterios técnicos tiene que producirse en el plazo de un mes desde la finalización del periodo de 20 días hábiles de exposición pública.

La mesa ordenará las propuestas de más a menos votos y seleccionará para la transformación de El Bulto la que obtenga más puntuación. Entonces, Urbanismo pedirá a sus promotores que, en el plazo de diez días hábiles, presenten la documentación establecida para demostrar su capacidad y solvencia técnica y profesional. Si no lo hacen, la propuesta se dará por retirada y se escogerá la siguiente por orden de puntuación.

La opción ganadora no tiene garantizado que sea la que ejecute la operación, ya que habrá una segunda fase para elegir al agente urbanizador

No obstante, el proceso está planificado de tal forma que no garantiza que las empresas que estén detrás de la propuesta elegida sean las que ejerzan el papel de agente urbanizador. Así, una vez seleccionado el proyecto con más puntuación a nivel técnico, comenzará el procedimiento para elegir al agente urbanizador que lo desarrollará, para lo que cada una de las empresas aspirantes deberán presentar sus propuestas a nivel jurídico y económico para desarrollar ese proyecto seleccionado por sus valores técnicos, aunque no sea el suyo.

En esta segunda fase del proceso, se puntuarán sobre todo cuestiones como la mayor disponibilidad de suelo del ámbito por ser propietario o por los acuerdos alcanzados con sus actuales dueños, la mayor valoración de los terrenos una vez urbanizados, el menor importe de las cargas de urbanización, y los plazos más breves para la ejecución de las obras, entre otros aspectos.

En esta segunda etapa, la mesa de contratación de la Gerencia de Urbanismo volverá a clasificar las ofertas de mayor a menor puntuación y seleccionará al agente urbanizador, con el que el Ayuntamiento deberá firmar un convenio urbanístico que recogerá sus obligaciones y derechos para el desarrollo del sector. Entre las obligaciones están cumplir unos plazos para la ejecución de la actuación. Así, se exige que, en plazo de tres meses desde la firma del convenio, presente el documento ambiental del proyecto y su avance. A los tres meses de la aprobación ambiental de la Junta, tiene que presentarse el plan de ordenación del ámbito; y el proyecto de urbanización, a los seis meses desde la aprobación inicial de ese plan.

De igual modo, Urbanismo marca una serie de plazos máximos para la contratación e inicio de las obras de urbanización del sector. En el caso de que la empresa elegida incumpla sus compromisos, se han establecido una serie de sanciones económicas que, en el peor de los casos, podrían llegar a la retirada de la figura de agente urbanizador a la promotora incumplidora.