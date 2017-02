Ciudadanos pide al Consistorio que devuelva la plusvalía a quienes hayan vendido inmuebles sin beneficio

Ciudadanos quiere que el Ayuntamiento de Málaga reaccione tras las sentencia que declara inconstitucional el cobro de la plusvalía en los casos en los que un inmueble cambia de dueño perdiendo valor. El portavoz del partido naranja en el Consistorio, Juan Cassá, anunció ayer una iniciativa por la vía de urgencia al pleno de este mes para pedir que se devuelvan las cantidades cobradas «indebidamente» –es decir, cuando no ha habido un aumento del valor real de la propiedad– durante los últimos cuatro años y dejen de cobrarse a partir de ahora.

El pasado 16 de febrero, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre una cuestión de constitucionalidad planteada por el juzgado de Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián, por el que se declaran inconstitucionales parte de las normas del referido impuesto. El dictamen se refiere a la norma foral vasca, pero «existen numerosas cuestiones de constitucionalidad planteadas en todo el territorio y es de prever que el TC aplicará la misma doctrina», argumenta Ciudadanos en su moción. Por ello, va a instar al equipo de gobierno a «no aplicar el impuesto de plusvalía en su regulación actual, exonerando de su pago al obligado tributario cuando éste demuestre que no ha existido un incremento real del valor del inmueble objeto de transmisión» y a que se modifique la ordenanza de dicho gravamen. Además, exige que se dispongan «los medios materiales y humanos para que los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles puedan reclamar las cantidades satisfechas». También pide que se realice un estudio sobre el impacto que tendría sobre las arcas municipales la bonificación del 95% del impuesto en caso de transmisiones ‘mortis causa’ de padres a hijos.

Extrañeza en PP y PSOE

El equipo de gobierno del PP y el grupo municipal del PSOE acogían ayer con extrañeza y sorpresa la iniciativa del equipo naranja, ya que Ciudadanos votó en contra el pasado pleno del mes de enero de realizar bonificaciones ‘mortis causa’ en el impuesto de plusvalía. También se posicionó en contra de que se hiciera un informe sobre la posible devolución de las liquidaciones efectuadas durante los últimos cuatro años por los contribuyentes del impuesto de plusvalía «por ingresos indebidos al no producirse en la transmisión el incremento del valor de los terrenos».

El portavoz popular, Carlos Conde explicaba que las ordenanzas fiscales tienen validez legal durante todo el año, por lo que no podrían cambiarse ahora. Además, abundó en que la plusvalía es un impuesto local regido por la Ley de Haciendas Locales, y no se puede borrar de un plumazo sin antes consultar al Gobierno. «Además, es obvio que los ingresos soportan unos gastos del Presupuesto, y de no aplicarse este impuesto el Gobierno debiera proveer a los ayuntamientos de otros ingresos; esto no es una cuestión baladí», apuntó Conde.

En este sentido, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha enviado una circular a los ayuntamientos en la que informa de que ha solicitado aclaración «sobre la situación actual del impuesto» a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.

La portavoz socialista, Mari Carmen Moreno, se mostró contrariada por la iniciativa de Ciudadanos porque el mes pasado dicho partido votó en contra de una de su grupo municipal de similares características, por lo que ve «oportunista» su moción. Es más, dijo no entender cómo ni siquiera había votado a favor de hacer un informe para ver si se le podían devolver las cantidades indebidamente cobradas a los ciudadanos por el impuesto de plusvalía, del que estuvo en contra sin valorar siquiera si era una buena medida.