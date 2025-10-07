Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía: «La empleabilidad es el resultado por el que nos debemos medir en la UEA»

La carrera de Daniel Hormigo (Madrid, 1979) está marcada por combinar la docencia con puestos de dirección. Después de una destacada trayectoria en la gestión ... de la Universidad Europea de Madrid, se pone ahora al frente de un proyecto en Andalucía. Esta nueva institución académica, insiste, funciona de manera autónoma a la de Madrid. Este lunes, la UEA arrancó su actividad en Málaga. Lo hizo con unos 550 alumnos. Hormigo, licenciado en Biología y Doctor en Bioquímica por la Universidad Complutense, que asume ahora las funciones de rector, atiende a SUR para una entrevista, coincidiendo con un arranque de curso que ya es histórico en Málaga. Hormigo asegura que hay espacio para que las universidades privadas convivan con la UMA.

–¿Cómo ha sido su vida en estas últimas semanas?

–Te puedo decir cómo es la vida de un rector de una universidad a punto de iniciar su actividad por primera vez. Es un momento único y de mucha ilusión. Si lo tuviera que definir con una sola palabra sería ajetreado

–¿Cómo llega la Universidad Europea de Andalucía (UEA) a Málaga y qué balance hace del camino recorrido.

–Llegamos con mucha solvencia. Hace algo más de un año, la Junta nos reconoce de manera oficial. Pero todo en este proyecto está diseñado hasta el último detalle. Hay un trabajo de fondo de más de cinco años. Lo único que ha variado es la fecha de inicio del curso, que al final ha sido el 6 de octubre para evitar cualquier tipo de contingencia.

–¿Qué define a la UEA?

–Diría que dos cosas. Primero, que tenemos un modelo de enseñanza-aprendizaje muy práctico. Estamos enfocados en maximizar la capacidad de empleabilidad y emprendimiento de nuestros estudiantes. Eso sería quizá lo más característico. Y luego diría que destacamos porque todas nuestras enseñanzas están absolutamente ligados a entornos profesionales. Dos terceras partes del claustro compaginan la docencia con su actividad profesional.

–¿Con qué oferta arranca el curso en la UEA?

–Arrancamos con diez grados y nueve másteres universitarios.

–¿Cuántos alumnos se han matriculado?

–En cuanto a volumen de estudiantes, estaremos en torno a más de 550 estudiantes que inician el curso con nosotros. Estamos muy satisfechos con la acogida que estamos teniendo.

–¿Qué me puede decir del claustro de la UEA?

–La gran mayoría de nuestros profesores serán malagueños o residentes en Málaga. Van a ser evangelizadores de nuestro modelo académico, que es ligeramente diferente al de una universidad tradicional. Y como he dicho antes, la mayoría compagina la docencia con su actividad profesional.

–¿Cuál cree que debe ser la relación entre la universidad y el mundo de la empresa?

–Siempre lo digo en todas mis intervenciones... De verdad, creo que estamos viviendo un momento histórico de desarrollo tecnológico y empresarial que es único en la historia moderna. Ahora, más que nunca, las universidades están obligadas a trabajar de la mano con las empresas. Es la única manera de que nuestro modelo evolucione como mínimo al mismo ritmo que evolucionan las profesiones hoy en día, sobre todo las tecnológicas.

–La parte de la investigación es crucial para las universidades. ¿Qué puede aportar la UAE?

–La investigación es una parte absolutamente imprescindible de nuestra universidad. Ya no solo en cuanto a generación y transferencia de conocimientos sino también como parte de la experiencia formativa de nuestros estudiantes, a los que involucramos en grupos de investigación reales. Dentro de nuestro plan estratégico hay cinco grandes pilares y uno, sin duda, es la investigación.

–¿Pero cómo se concreta esta aspiración?

–Hemos desarrollado un plan de investigación plurianual muy ambicioso que contempla, desde grupos de apoyo metodológico y bioestadístico, a la investigación clínica, a grupos de apoyo a la innovación educativa y figuras de investigadores, tanto postdoctorales como predoctorales, desde el primer año. Tenemos una apuesta clara y firme por la generación y transferencia de conocimientos como una de las funciones principales de la universidad, independientemente de que sean de titularidad pública o privada. Para nosotros no hay esa diferencia. Y vamos, te lo digo yo que vengo de la universidad pública y he trabajado allí muchos años.

–A nivel general, ¿cómo ve el panorama de la educación superior en Málaga para el curso que viene? La UEA no es el único proyecto nuevo que arranca.

–Diferente a lo que había. La oferta formativa que habrá es muy amplia. Lo que nosotros ofrecemos es un modelo de aprendizaje diferente, muy enfocado al mundo empresarial y a conseguir la máxima empleabilidad de nuestros alumnos, que es nuestro foco principal y el resultado por el que creo que nos debemos medir.

–¿No cree que hay una sobreoferta?

–No creo que haya una sobreoferta. Valoro como algo positivo lo que habrá para el curso que viene. Al final, la competencia es buena y nos hace mejor a todos. Hay espacio de sobra para que las universidades privadas y las públicas sigan desarrollando sus actividades.

–¿Ve posibilidades de establecer cooperaciones o sinergias con la UMA?

–Por nuestra parte, estamos totalmente abiertos a colaboraciones y creo que son modelos que, más allá de competir, son modelos muy complementarios. Podemos establecer esas sinergias, por ejemplo, en materia de investigación. Las universidades públicas, por su estructura, por lo grandes que son, tienen más dificultades a la hora de contratar a determinado personal. Nosotros, al ser una entidad privada, tenemos más capacidad de maniobra en ese sentido.

–¿Dónde ve a la UEA dentro de diez años?

–Visualizo una universidad con más de 5.000 estudiantes y con una programación con títulos de grado, máster y doctorado en nuestras áreas de conocimiento.