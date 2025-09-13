Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Unicaja celebran la victoria en la Copa de Andalucía. Unicaja B. Fotopress
Copa Intercontinental 2025

El Unicaja vuela este domingo a Singapur para buscar un nuevo título

El equipo calca el plan de viaje que tan buen resultado le dio el año pasado

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:07

A las 18.25 horas de este domingo el vuelo 1306 de la compañía Turkish Airlines partirá del aeropuerto de Málaga con destino a Estambul ... con la expedición del Unicaja dentro. La ciudad turca será la primera parada del equipo antes de llegar a su destino final, Singapur.

