El Unicaja vuela este domingo a Singapur para buscar un nuevo título

A las 18.25 horas de este domingo el vuelo 1306 de la compañía Turkish Airlines partirá del aeropuerto de Málaga con destino a Estambul ... con la expedición del Unicaja dentro. La ciudad turca será la primera parada del equipo antes de llegar a su destino final, Singapur.

En el país asiático defenderá desde el jueves el título de la Copa Intercontinental, en la que parte como favorito, principalmente porque en la fase de grupos tendrá que jugar con los dos equipos más endebles del torneo, el Utsonomiya Brex de Japón y el Alahli de Libia. Sin duda, la otra parte del cuadro, en la que competirán el Flamengo, el Illawarra Hawks australiano y el combinado de la Liga de Desarrollo de la NBA es mucho más compleja.

El equipo malagueño vuelve a repetir el plan de viaje del año pasado para así poder aclimatarse al cambio horario, pues en Singapur son seis horas más respecto a España. La expedición cajista llegará este lunes a mediodía a su destino final. El Unicaja no se ejercitará hasta el martes, por lo que entre una cosa y otra perderá varias sesiones de trabajo de su pretemporada.

El primer encuentro del Unicaja será el jueves 18 frente al Alahli a las 14.00 horas (horario español). El viernes 19 jugará contra el campeón de Asia, el Utsunomiya a la misma hora. El campeón de cada grupo se clasifica directamente para la final, que se jugará el domingo a las 13.00 horas. SUR hará una cobertura especial y diaria del torneo desde Singapur.