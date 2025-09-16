Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FIBA
Copa Intercontinental 2025

Horarios, partidos del Unicaja y cómo ver en televisión la Copa Intercontinental

El torneo arranca el jueves y se prolongará hasta el domingo

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:21

El Unicaja ya está en Singapur para la defensa del título de la Copa Intercontinental después de un largo viaje. La primeros días en el ... país asiático servirán al equipo para aclimatarse al cambio horario y el martes por la tarde comenzará con los entrenamientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  7. 7 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horarios, partidos del Unicaja y cómo ver en televisión la Copa Intercontinental

Horarios, partidos del Unicaja y cómo ver en televisión la Copa Intercontinental