Horarios, partidos del Unicaja y cómo ver en televisión la Copa Intercontinental

El Unicaja ya está en Singapur para la defensa del título de la Copa Intercontinental después de un largo viaje. La primeros días en el ... país asiático servirán al equipo para aclimatarse al cambio horario y el martes por la tarde comenzará con los entrenamientos.

En esta ocasión, la Copa Intercontinental será ofrecida por Teledeporte, el canal temático de RTVE, que tiene previsto emitir los encuentros del Unicaja. El torneo también se podrá seguir en la Courtside 1981, la plataforma de 'streaming' de la FIBA, que está integrada en DAZN. Esta temporada, 101 Televisión no ofrecerá la Copa Intercontinental y es poco probable que emita la Basketball Champions League.

Teniendo en cuenta que hay una diferencia horaria de seis horas más entre España y Singapur, el primer encuentro del Unicaja será el jueves 18 frente al Alahli a las 14.00 horas (horario español). El viernes 19 jugará contra el campeón de Asia, el Utsunomiya a la misma hora. El campeón de cada grupo se clasifica directamente para la final, que se jugará el domingo a las 13.00 horas.

Por el otro lado del cuadro, la competición la abrirán el jueves el NBA League United contra el Flamengo el jueves a las 11.00 horas y el viernes se disputará el Illawarra-Flamengo a la misma hora. Los fase de grupos se completa el sábado G League United-Illawarra (11.00) y el Alahli-Utsunomiya Brex (14.00 horas).

El Unicaja comenzará el viaje de vuelta a Málaga el lunes a las 17.00 horas y llegará a la ciudad el martes a las 11.00, por lo que no empezará a preparar la Supercopa en la que se medirá el Valencia hasta el miércoles.