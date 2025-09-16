Copa Intercontinental: Así son las plantillas de los seis participantes

La imposición de la FIBA de que haya seis jugadores con licencia de cupo de formación va a condicionar las convocatorias de los equipos para ... esta Copa Intercontinental que comienza el jueves en Singapur, especialmente para el Unicaja, pero no así para el resto, que cumple de sobra con la norma. Precisamente esta es la explicación, pues la medida tiene como objetivo equilibrar fuerzas. En las plantillas hay detalles curiosos, como la presencia de una pareja de hermanos (en el Illawarra), un estadounidense nacionalizado japonés (en el Utsonomiya) o un campeón de la Euroliga con el Real Madrid (G League United).

Unicaja

Pendiente de la situación de Nihad Djedovic, el Unicaja llega al torneo como favorito. La imposición de seis cupos puede perjudicarle, pero se espera que el bosnio pueda jugar. Su camino es el más fácil entre los aspirantes al título, pues se medirá a los rivales más débiles. No debe tener problemas para alcanzar la final.

Alberto Díaz, base de 1,83 (España)

Kendrick Perry, base 1,83 (EE.UU-Montenegro)

Manu Trujillo, base de 1,88 (España)

Xavier Castañeda, escolta de 1,88 (EE.UU-Bosnia)

Tyler Kalinoski, escolta de 1,93 (EE.UU-BEL)

Jonathan Barreiro, alero de 2,03 (España)

Cris Duarte, alero de 1,96 (República Dominicana)

James Webb, ala-pívot de 2,06 (EE.UU)

Tyson Pérez, ala-pívot de 2,02 (España-R. Dominicana)

Killian Tillie, ala-pívot de 2,08 (Francia)

Emir Sulejmanovic, ala-pívot de 2,05 (Bosnia)

David Kravish, pívot de 2,08 (EE.UU-Bulgaria)

Olek Balcerowski, pívot de 2,19 (Polonia)

Entrenador: Ibon Navarro (España)

Alahli SC

El equipo más flojo de la Copa Intercontinental. Llega al torneo con la base que le permitió ganar la BAL Africana, la competición organizada por la NBA y la FIBA. Su jugador más destacado es el estadounidense Marcos Knight, un trotamundos que ha jugado en varios equipos de Europa, pero que ya tiene 35 años.

Ali Abd Rahim, escolta de 1,95 (Libia)

Abdulajabar Aboufardah, alero de 1,95 (Libia)

Muhsin Alakrimi, escolta de 1,94 (Libia)

Ivan Almeida, alero de 1,97 (Cabo Verde)

Ahmed Alsawadiq, base de 1,92 (Libia)

Naseim Badrush, base de 1,89 (Libia)

Abdalla Benalhaj Mahmoud , base de 1,89 (Libia)

Jean-Jacques Boissy, base de 1,83 (Senegal)

Wajdi Dawo, pívot de 2,04 (Libia)

Bakeer Fellah, escolta de 1,88 (Libia)

Marcos Knight, base de 1,88, (EEUU)

Makur Maker, ala pívot de 2,10, (Sudán del Sur)

Mohammed Mohammed, pívot de 2,02 (Libia)

Ismael Romero, pívot de 2,03 (Puerto Rico)

Entrenador: Mohamed Elkardani (Egipto)

Utsunomiya Brex

El segundo rival del Unicaja es un equipo joven que fue fundado en 2007 y que vive su mejor momento deportivo. Está limitado por las normas de la Liga japonesa, que impone un tope de tres extranjeros. Le falta talla, pues sus jugadores japoneses son bajos, aunque rápidos y buenos manejadores. Yuta Tabuse, que en octubre cumplirá 45 años es su capitán y en su día fue el primer japonés en alcanzar la NBA. Su mejor jugador es D.J. Newbill, el MVP de la Liga de Japón y de la Champions asiática.

Blake Aoki, pívot de 2,06 (Japón)

Gavin Edwars, ala-pívot de 2,06 (Japón-EEUU)

Yusuke Endo, escolta de 1,86 (Japón)

Isaac Fotu, ala-pívot de 2,03 (Nueva Zelanda)

Makoto Hiejima, escolta de 1,91 (Japón)

Kaisei Hoshikawa, alero de 1,94 (Japón)

Seiji Ikaruga, base de 1,84 (Japón)

Yudai Ishikawa, base de 1,76 (Japón)

Grant Jerrett, ala-pívot de 2,08 (EEUU)

Dj Newbill, escolta de 1,93 (EEUU)

Yuta Tabuse, base de 1,73 (Japón)

Shinji Takashina, escolta de 1,91 (Japón)

Kosuke Tekeuchi, ala-pívot de 2,06 (Japón)

Hironori Watanabe, base de 1,80 (Japón)

Entrenador: Zico Coronel (Nueva Zelanda)

Flamengo

El Flamengo sabe lo que es ganar la Copa Intercontinental y hay quien lo señala como rival del Unicaja por el título, pero para eso tendrá que ganar al equipo de la Liga de Desarrollo, así que complicado. Está entrenado por el legendario Sergio 'Oveja' Fernández, mítico técnico argentino que lideró a la albiceleste en alguno de sus mayores éxitos. El Flamengo ha fichado a Dee Boost, base estadounidense con amplia trayectoria en Europa y en la Euroliga.

Alexey Borges, base de 1,88 (Brasil)

Dee Boost, base de 1,88 (EE.UU/Bulgaria)

Eric Buckner, pívot de 2,08 (EE.UU)

Markeith Cummings, alero de 1,98 (EE.UU)

Lucas de Oliveira, ala-pívot de 1,95 (Brasil)

Guilherme Deodato, alero de 1,92 (Brasil)

Jhonatan Dos Santos, escolta de 1,99 (Brasil)

Wesley Ferreira, ala-pívot de 1,99 (Brasil)

Daniel Ferreira, alero de 1,95 (Brasil)

Matheus Gueiros, escolta de 1,85 (Brasil)

Guilherme Hubner, pívot de 2,10 (Brasil)

Shaquille Johnson, escolta de 1,90 (EE.UU)

Kayo Manfio, ala-pívot de 1,98 (Brasil)

Alex Negrete, escolta de 1,92 (Argentina)

Entrenador: Sergio Hernández (Argentina)

Illawarra Hawks

Cuidado con el equipo australiano, duro y con buenos jugadores. Llega rodado al torneo, pues la competición de su país ya está en marcha. Atentos a Will Hickey, su MVP en las finales de la Liga de Australia el año pasado. Tiene buenos estadounidenses y puede dar la sorpresa, aunque está en el grupo más complicado...

Jonah Antonio, base de 1,97 (Australia)

Biwali Bayles, base de 1,88 (Australia)

Todd Blanchfield, escolta de 1, 98 (Australia)

Jonah Bolden, ala-pívot de 2,04 (EE.UU)

Sam Froling, pívot de 2,12 (Australia)

Harry Froling, pívot de 2,10 (Australia)

Daniel Grida, escolta de 1,97 (Australia)

Tyler Harvey, escolta de 1,97 (EE.UU)

Will Hickey, escolta de 1,94 (Australia)

Kobe McDowell-White, escolta de 1,98 (Australia)

Javale McGee, pívot de 2,13 (EE.UU)

JaQuori McLaughlin, base de 1,92 (EE.UU)

Johny Narkle, alero de 1,99 (Australia)

Mason Peatling, alero de 2,03 (Australia)

Wani Lodu Swaka Lo Buluk, alero de

Lucas Yates, pívot de 2,08 (Australia-Nueva Zelanda)

Entrenador: Justin Tatum (EE.UU)

NBA G League United

El gran rival del Unicaja llega a la Intercontinental con un equipo diseñado para ganarla. En esta ocasión cuenta con jugadores más contrastados y experimentados. Entre los nombres reconocibles está el de Chasson Randle, campeón de la Euroliga con el Madrid, además de Devin Williams, jugador fichado y luego descartado por el Unicaja en 2022 al no pasar el reconocimiento médico.

James Akinjo, base de 1,84 (EE.UU)

Buddy Boeheim, alero de 1,98 (EE.UU)

Dexter Dennis, escolta de 1,95 (EE.UU)

Taylor Funk, ala-pívot de 2,03 (EE.UU)

Evan Gilyard, base de 1,77 (EE.UU)

Feron Hunt, alero de 2,02 (EE.UU)

Taevion Kinsey, escolta de 1,96 (EE.UU)

Sterling Manley, pívot de 2,13 (EE.UU)

Chasson Randle, base de 1,89 (EE.UU)

Steven Richardson, alero de 2,01 (EE.UU)

Jaden Shackelford, base de 1,90 (EE.UU)

Jamarion Sharp, pívot de 2,26 (EE.UU)

Devin Williams, ala-pívot de 2,06 (EE.UU)

Robert Woodard II, escolta de 1,95 (EE.UU)

Entrenador: Josepn Blair (Estados Unidos)