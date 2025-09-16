Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FIBA
Copa Intercontinental 2025

Copa Intercontinental: Así son las plantillas de los seis participantes

El Unicaja acude a la cita de Singapur con trece profesionales más el canterano Manu Trujillo

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:40

La imposición de la FIBA de que haya seis jugadores con licencia de cupo de formación va a condicionar las convocatorias de los equipos para ... esta Copa Intercontinental que comienza el jueves en Singapur, especialmente para el Unicaja, pero no así para el resto, que cumple de sobra con la norma. Precisamente esta es la explicación, pues la medida tiene como objetivo equilibrar fuerzas. En las plantillas hay detalles curiosos, como la presencia de una pareja de hermanos (en el Illawarra), un estadounidense nacionalizado japonés (en el Utsonomiya) o un campeón de la Euroliga con el Real Madrid (G League United).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

