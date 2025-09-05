Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unicaja-Valencia, partido de alta tensión para el inicio de la Supercopa Endesa de Málaga

El torneo se disputará por cuarta vez en la capital costasoleña, en esta ocasión el fin de semana del 27 y 28 de septiembre; en la otra semifinal se medirán el Real Madrid y el Tenerife

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:00

Apenas unos días después de regresar de la Copa Intercontinental de Singapur, el Unicaja peleará por un título más, con el aliciente añadido de hacerlo ... ante su público. Por cuarta vez en la historia, la Supercopa Endesa aterrizará en Málaga, donde el Unicaja, vigente campeón del torneo (Murcia, 2024) y de la Copa del Rey (Gran Canaria, 2025), intentará revalidar su corona ante el campeón de Liga, el Real Madrid; el Valencia Basket y La Laguna Tenerife.

