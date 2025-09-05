Unicaja-Valencia, partido de alta tensión para el inicio de la Supercopa Endesa de Málaga

Apenas unos días después de regresar de la Copa Intercontinental de Singapur, el Unicaja peleará por un título más, con el aliciente añadido de hacerlo ... ante su público. Por cuarta vez en la historia, la Supercopa Endesa aterrizará en Málaga, donde el Unicaja, vigente campeón del torneo (Murcia, 2024) y de la Copa del Rey (Gran Canaria, 2025), intentará revalidar su corona ante el campeón de Liga, el Real Madrid; el Valencia Basket y La Laguna Tenerife.

Una cita que se disputará el fin de semana del 27 y 28 de este mes de septiembre en el Martín Carpena, el último gran evento del verano antes de dar comienzo a la temporada liguera y que como curiosidad, estrenó su formato actual de competición en esta misma ciudad, en la edición de 2004. A falta de tres semanas para el inicio del evento, el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga se vistió de gala para acoger a un amplio elenco de representantes de primer nivel del mundo del baloncesto, partícipes del sorteo de la competición.

Acudieron al acto el presidente de la ACB, Antonio Martín; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torres; el director general de eventos e instalaciones deportivas de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; el diputado de Deportes, Juan Rosas y el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafa Sánchez. Asimismo, por parte del los clubes, los representantes fueron: Chacho Rodríguez (Real Madrid), Enric Carbonell (Valencia Basket), Nico Richotti (Tenerife) y Carlos Cabezas (Unicaja).

Ampliar MIGUE FERNÁNDEZ

Tras una breve intervención por parte de las autoridades locales, llegó el momento de la verdad: el sorteo. El cuadro malagueño sólo podía quedar emparejado con el valenciano y el canario, en el bombo B, por lo que había un 50% de posibilidades para ambas opciones. La ACB quiso tener un bonito detalle por la ciudad y escogió a dos caras conocidas para ejercer como manos inocentes: el exmalaguista Duda y el excapitán cajista Carlos Suárez. Fueron ellos los que extrajeron las bolas del Unicaja y del Valencia.

De hecho, no quedaba otra opción, porque previamente ya se habían extraído las del Real Madrid y el Tenerife. Así las cosas, el conjunto de Ibon Navarro volverá a verse las caras con uno de sus mayores rivales de estos últimos años, que además volverán al Carpena con dos caras conocidas entre sus filas: Yanjuba Sima y Kameron Taylor, que se marcharon este verano al conjunto taronja.

El duelo entre el Unicaja y el Valencia será el inaugural, el sábado 27 a las 18.00 horas y acto seguido, a las 21.00 horas, será el Real Madrid-Tenerife. La gran final será el domingo a las 19.00 horas. Todos los partidos podrán verse en DAZN, que este año ha llegado a un acuerdo para retransmitir la ACB.