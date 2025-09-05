Carlos Cabezas: «Nos cuesta trabajo levantar un título en el Carpena, pero las estadísticas están para romperlas»

El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acogió este viernes el sorteo de los emparejamientos para la Supercopa Endesa, que por cuarta vez en ... la historia, se disputará en la capital costasoleña, el fin de semana del 27 y 28 de este mes de septiembre. El primer título nacional en juego de la nueva campaña, por el que lucharán el Unicaja, como vigente campeón y anfitrión; el Real Madrid, como campeón de Liga, y el Valencia y el Tenerife, al ser segundo y tercer clasificado de la Liga ACB de la pasada campaña.

El azar deparó un duelo de altura entre el cuadro malagueño y el valenciano, partido que ha quedado fijado para el sábado 27, a las 18.00 horas. «Es un emparejamiento duro, bonito, atractivo. Dar el pistoletazo de salida con el Valencia es apasionante. Es un equipo que se ha reforzado con piezas muy interesantes y estamos expectantes», valoró el internacional malagueño, excapitán cajista y ahora embajador del club, Carlos Cabezas.

Es consciente de que al equipo se le resisten los títulos en casa, pero, ¿por qué no cambiar eso esta vez? «Todo lo que se organiza en Málaga... A veces nos cuesta trabajo levantar un título en el Carpena, pero las estadísticas están para romperlas, siempre con humildad y trabajo», explicó. A la vez, será un duelo intenso y lleno de reencuentros, dado que fueron dos cajistas de la pasada temporada los que han fichado por el cuadro taronja este curso: Kameron Taylor y Yankuba Sima. Sobre esto, apunta: «Son bienvenidos en la ciudad, así es el deporte profesional, ahora los aficionados los veremos de naranja pero seguro que serán bien recibidos porque ambos han dejado huella en el Unicaja».

Ampliar MIGUE FERNÁNDEZ

Ya en lo que respecta a cómo está viendo al nuevo Unicaja, valora Cabezas: «Sabemos que hay caras nuevas, todos estamos deseando ver a las incorporaciones en acción y el escenario va a ser espectacular, con un Carpena seguro que hasta la bandera». Y añade: «Las sensaciones es que ahora hay que ir poco a poco, que se adapten todos lo antes posible. Es muy difícil ganar títulos, va a ser complicado igualar lo del año pasado, pero seguro que se peleará. Seguro que va a ser muy divertido ver a este Unicaja». ¿Llegarán Alberto Díaz y Chris Duarte a esta Supercopa? Responde: «Seguro que sí. Poco a poco se van recuperando y físicamente van a estar bien».

Por su parte, el encargado de analizar este cruce de semifinales por parte del Valencia Basket fue su director general, Enric Carbonell﻿: «Cualquiera de os equipos son grandísimos equipos, nos ha tocado el anfitrión, vigente campeón de la Supercopa y la Copa del Rey, así que tenemos un gran reto por delante».

El directivo, cuestionado sobre el regreso de Sima y Taylor al Carpena, así sobre la rivalidad deportiva de sendos equipos en las últimas campañas, valoró: «Los últimos años, los partidos entre el Unicaja y el Valencia han sido siempre partidazos, y efectivamente entiendo el morbo que puede dar que dos jugadores del Unicaja vuelvan al Carpena». Por último, sobre el estado de forma de su equipo actualmente, apuntó: «Llegamos tras una pretemporada un poco difícil, con varios jugadores en el Eurobasket que aún no hemos recuperado, pero cada equipo tiene sus complicaciones y lo afrontaremos con las mejores garantías posibles».