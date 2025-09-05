Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MIGUE FERNÁNDEZ
Supercopa Endesa

Carlos Cabezas: «Nos cuesta trabajo levantar un título en el Carpena, pero las estadísticas están para romperlas»

El embajador del Unicaja y el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, valoran el emparejamiento entre sendos conjuntos para la semifinal de la Supercopa Endesa de Málaga

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:28

El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acogió este viernes el sorteo de los emparejamientos para la Supercopa Endesa, que por cuarta vez en ... la historia, se disputará en la capital costasoleña, el fin de semana del 27 y 28 de este mes de septiembre. El primer título nacional en juego de la nueva campaña, por el que lucharán el Unicaja, como vigente campeón y anfitrión; el Real Madrid, como campeón de Liga, y el Valencia y el Tenerife, al ser segundo y tercer clasificado de la Liga ACB de la pasada campaña.

