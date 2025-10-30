El Unicaja repite en el Consejo de Clubes de la Basketball Champions League Es la tercera temporada seguida en la que la entidad malagueña está en este foro clave para la toma de decisiones; el Tenerife es el otro representante español

El Unicaja seguirá formando parte del Consejo de Clubes de la Basketball Champions League (BCL). De esta forma, el presidente Antonio Jesús López Nieto continuará ... siendo uno de los componentes de un organismo clave para el futuro del baloncesto europeo en el que el Tenerife es el otro representante de los clubes españoles. Teniendo en cuenta el momento de transición que se avecina en el baloncesto europeo con la llegada de la NBA, el Unicaja se posiciona en un foro que estará al tanto de las decisiones que se tomen. En cualquier caso, la Champions está organizada por la FIBA, que se ha asociado con la Liga estadounidense para lanzar esa nueva NBA europea.

El Consejo de Clubes es un foro compuesto por los presidentes y dueños de los clubes que permite desarrollar estrategias claves y tomar decisiones políticas para el futuro de la competición y del baloncesto europeo. «La continuidad del Unicaja en este organismo refuerza la posición de nuestro Club en la competición, que podrá participar en las decisiones importantes del futuro del baloncesto europeo, siempre intentando establecer unas líneas de actuación que vayan en beneficio de todos», destacó el Unicaja en la nota en la que anunció esta decisión de la BCL. En en el Consejo de Clubes de la Champions también ha estado representado el Tenerife en las últimas campañas.

