Unicaja

El Unicaja repite en el Consejo de Clubes de la Basketball Champions League

Es la tercera temporada seguida en la que la entidad malagueña está en este foro clave para la toma de decisiones; el Tenerife es el otro representante español

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:01

Comenta

El Unicaja seguirá formando parte del Consejo de Clubes de la Basketball Champions League (BCL). De esta forma, el presidente Antonio Jesús López Nieto continuará ... siendo uno de los componentes de un organismo clave para el futuro del baloncesto europeo en el que el Tenerife es el otro representante de los clubes españoles. Teniendo en cuenta el momento de transición que se avecina en el baloncesto europeo con la llegada de la NBA, el Unicaja se posiciona en un foro que estará al tanto de las decisiones que se tomen. En cualquier caso, la Champions está organizada por la FIBA, que se ha asociado con la Liga estadounidense para lanzar esa nueva NBA europea.

