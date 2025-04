Un Unicaja errático pierde en Valencia y alarga su mala racha lejos de Málaga (84-75)

El plan del Unicaja sufrió un nuevo revés. El equipo malagueño alargó su mala racha lejos de Málaga y este domingo perdió (84-75) ante ... un Valencia que lo dominó de principio a fin. Nunca logró ponerse por delante, no logró imponer su ritmo, echó en falta a jugadores importantes y perdió el 'average' con un rival directo en la Liga Endesa.

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Valencia Basket 84 Min. Punt. Reb. Asist. Val. B. Badio 17:33 8 0 1 8 J. Puerto 10:24 5 2 0 8 N. Reuvers 11:06 2 2 1 5 J. Pradilla 21:39 3 3 2 3 S. De Larrea 12:09 13 2 5 16 López-Arostegui 09:06 5 1 0 5 J. Montero 20:13 18 3 5 27 S. Jovic 11:50 2 3 1 -2 M. Costello 16:36 3 4 1 6 A. Brimah 06:26 2 0 0 1 S. Ojeleye 22:29 11 7 1 14 N. Sestina 12:49 2 6 0 -1 Unicaja 75 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 14:56 6 10 0 10 D. Osetkowski 19:16 7 2 0 1 M. Ejim 08:51 3 0 0 6 T. Kalinoski 12:25 2 1 0 2 K. Taylor 17:36 9 5 0 10 J. Barreiro 11:30 1 1 0 -2 A. Díaz 13:16 3 3 1 5 T. Carter 16:36 18 0 2 15 N. Djedovic 09:26 4 0 0 -2 D. Kravish 17:37 6 3 4 12 K. Perry 16:24 3 0 3 1 Y. Sima 14:27 2 3 2 -1

El partido se presentaba como una prueba para calibrar el verdadero estado del equipo en un momento clave de la temporada. Venía de ganar al Coruña,colista, pero recibiendo 105 puntos, y de arrollar al Reggiana en la Champions, aunque el pobre nivel de la competición europea a veces desfigura la realidad, así que el test de La Fonteta era el más fiable. El resultado no fue bueno. El Valencia noqueó al Unicaja en el tercer cuarto, en el que le endosó un parcial de 16-0, que fue clave en el desenlace del encuentro. La tercera plaza se escapa ya para el cuadro cajista, con el conjunto valenciano a dos triunfos más el 'average' particular, y ahora tendrá que defender la cuarta de la presión del Barcelona.

No se equivocó Ibon Navarro en la víspera del partido cuando dijo que esperaba un Valencia enrabietado, aunque la realidad es que el conjunto naranja estuvo más concentrado y con más energía que su equipo. Fue esto y el acierto de jugadores como Montero y Costello lo que propicio un 20-9 en sólo siete minutos. El equipo malagueño estaba incómodo en las dos partes del campo. En ataque no encontraba soluciones ante la defensa local y, en defensa, sufría por la buena circulación del Valencia. El choque cambió cuando entraron Tyson Pérez y Melvin Ejim, que elevaron el rango físico del equipo y la calidad defensiva. Pudo entonces el Unicaja generar dudas al Valencia y lanzar algún contragolpe que le permitió volver al partido (22-17) al final del primer cuarto. Después de lo que había sufrido y de no meter un solo triple, el resultado era bueno.

Pero este Valencia es una máquina de meter puntos como ha quedado demostrado a lo largo de la temporada. En un abrir y cerrar de ojos volvió a escaparse impulsado por un Montero que estaba en racha (30-19), así que al Unicaja le tocaba volver a remar. Lo hizo con los mismos protagonistas y un Melvin Ejim omnipresente que casi empató él solo el partido (30-26, min. 16). Se equilibró entonces el encuentro, con los equipos intercambiando canastas y el Valencia sacando partido de los tiros libres y la calidad de Montero, que llevaba firmó 16 puntos en la primera parte. Sin el recurso de Carter, muy bien defendido por Badio, en el equipo malagueño emergió Taylor para responder al talento del escolta dominicano y apretar otra vez el encuentro al descanso. El estadounidense anotó el primer triple del Unicaja antes del descanso (44-38).

Apareció al fin Carter para casi empatar el partido, pero era una guerra de él contra el mundo; contra el Valencia, que mostraba un juego más coral, con más alternativas. Ojeleye, Jovic, Pradilla, Reuvers y De Larrea anotaban con cierta facilidad, penetrando hasta la canasta rompiendo la defensa malagueña. El resultado fue un parcial demoledor. Del 50-47 después de un mate tremendo de Carter, se pasó al 66-49 en un monólogo del conjunto local. El Unicaja estaba noqueado, regalando balones, superado por un rival liderado por el joven De Larrea. La amplia ventaja propició cierta relajación en el Valencia y el Unicaja anotó tres triples seguidos que impidieron que el partido se rompiese de forma definitiva (72-60, min. 30).

Tuvo el encuentro un momento clave en el arranque del último cuarto, con el Valencia casi celebrando la victoria y sus jugadores arriesgando con pases cara a la galería. Ahí volvió el Unicaja, con un parcial de 0-6 para situarse 74-66 y cinco minutos por delante, pero definitivamente no era el día. Falló Djedovic una canasta debajo del aro, también Kravish y en esos instantes se decidió el choque, porque volvió Montero para suplir a un De Larrea ahora desacertado. El dominicano genera tanta atención de la defensa que genera ventajas continuas para sus compañeros. Conectó un par de veces con Costello y luego se lo hizo por su cuenta (83-73). Se jugaba ya por el 'average' después de la victoria por ocho puntos del Unicaja en Málaga, que también se llevó el Valencia.