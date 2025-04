Ibon Navarro: «En un mal partido, hemos competido lo que hemos podido»

Un mal día ante un rival como éste acaba pagándose caro, en este caso, en forma de una derrota que impide al Unicaja acceder al ... tercer puesto por el momento. Aun así, lejos de mostrar frustración, el técnico del cuadro malagueño, Ibon Navarro, fue sincero y analítico en su comparecencia tras el traspié en La Fonteta. «Creo que el Valencia ha hecho un partido muy completo, sin acierto ningún equipo, pero ellos han estado sólidos y duros a nivel defensivo. Creo que la palabra es solidez, sin brillantez adelante, pero sí que han estado más sólidos y son justos vencedores«, comenzó su rueda de prensa.

Y continuó, autocrítico, su valoración inicial: «Nosotros hemos entrado con poca energía, sin acierto, concediendo canastas demasiado fáciles, después nos hemos metido en el partido a nivel de anotación, jugando un juego más certero. En el tercer cuarto ellos han mantenido un alto nivel de intensidad defensiva que no nos ha dejado jugar cómodos. No nos han dado opción de pelear por el partido ni de defender el 'average'».

¿Qué le ha faltado al cuadro malagueño para alcanzar la victoria? Intentó resumir su respuesta Navarro: «Ha faltado algo de acierto, porque los porcentajes han sido malísimos, hemos fallado en contraataques demasiado sencillos… Nos ha faltado empezar el partido un poco mejor, creo que nos hemos repuesto, pero hemos ido en todo momento a remolque y no solo en el marcador, si no reaccionando a lo que ellos hacían. Nos ha faltado continuidad». Eso sí, también elogió el hecho de que sus jugadores fueron de menos a más, creciéndose en sus segundas salidas y dando la cara hasta el final a pesar de la baja de Ejim durante el partido. Sobre esta, valoró, escueto: «Esperamos que no se hay lesionado de larga duración».

Objetivos altos

Fue cuestionado también sobre los objetivos que se plantea ahora el Unicaja, a falta de siete partidos para el cierre de la liga regular. Y en su respuesta, aprovechó para hacer alusión a su intenso calendario de competición, también con la Basketball Champions League de por medio. «Tenemos que ir partido a partido, estamos metidos en una competición como la BCL, que espero que no nos quite demasiada atención. El objetivo es mantener la cuarta posición y pelear por la tercera, aunque es difícil de abordar porque es difícil que el Valencia pierda. Nosotros vamos a intentar ganar el máximo numero de partidos y llegar preparados al 'play-off' que es cuando se decide todo, tenemos que estar más preparados que el año pasado. »Para nosotros es positivo vernos en este tipo de partidos, pero tenemos que aprender a jugarlos«.

Explicó Ibon Navarro que estas últimas derrotas fuera de casa no son motivo de crisis para el equipo. «Sobre las dos derrotas de antes de la Copa del Rey tenemos claro el diagnóstico, también en la del Zaragoza... Creo que en un mal partido hemos competido todo lo que hemos podido. Mejor que estas derrotas lleguen ahora y no más adelante. Estamos intentando llegar bien al momento en el que se puede decidir algo bonito».