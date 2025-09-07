Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tyson Pérez intenta zafarse de Llull.

Ver 27 fotos
Tyson Pérez intenta zafarse de Llull. Salvador Salas

Un buen Unicaja claudica al final y cede ante el Real Madrid (82-89)

El partido, la 'final' del Torneo Costa del Sol, estuvo marcado por el debut de Chris Duarte, los grandes parciales que consiguieron ambos conjuntos y los mensajes de ánimo al canterano Dani Carrasco

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:27

No pudo ser para el Unicaja, que cayó en la 'final' del Torneo Costa del Sol ante el Real Madrid en el que fue su ... tercer examen de pretemporada y también el más exigente de todos los que afrontará antes de viajar a Singapur, el próximo domingo, un día después de disputar la Copa Andalucía. Dio una buena imagen el Unicaja pese a la derrota, que sometió al cuadro blanco por momentos en un encuentro marcado por los grandes parciales que consiguieron los dos equipos, por el debut de Chris Duarte y por los mensajes de ánimo al canterano cajista Dani Carrasco. De hecho, ambos equipos portaron una camiseta con el mensaje 'Ánimo, Dani' antes del comienzo del partido. Del intercambio de golpes salió victorioso el Real Madrid, que tuvo que sudar sangre para hacerse con su sexto Costa del Sol, que se convierte, de este modo, en el equipo más laureado en solitario, superando los cinco del Unicaja. Sergio Scariolo estuvo presente en el Carpena, pero no se sentó en el banquillo blanco y el equipo lo dirigió su ayudante, Luis Guil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  8. 8 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un buen Unicaja claudica al final y cede ante el Real Madrid (82-89)