Ibon Navarro, durante el Unicaja-Real Madrid del Torneo Costa del Sol. Salvador Salas

Ibon Navarro: «Nos falta 'punch', pero es una cosa normal de la pretemporada»

El vitoriano exteriorizó su preocupación por Djedovic, que no jugó por un problema en el sóleo y es duda para la Copa Intercontinental

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:10

En la línea de sus palabras durante estas semanas, Ibon Navarro valoró el amistoso ante el Real Madrid 'pasando' del resultado, que para él es ... lo de menos en estos encuentros preparatorios. Así lo valoró cuando fue preguntado por un retrato general de su equipo en el día de hoy: «Lo más positivo es que no hemos tenido ningún problema físico. Se nos han ido de minutos Perry y Kalinoski, que han tenido muchos minutos y muy positivos. El resultado es lo de menos para mí hoy. Nos falta 'punch', pero es una cosa normal de la pretemporada. A ver si podemos incorporar a Xavi (Castañeda) mañana y esperemos que Olek, cuando vuelva, lo haga bien, pero no que pierda».

