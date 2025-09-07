Ibon Navarro: «Nos falta 'punch', pero es una cosa normal de la pretemporada»

En la línea de sus palabras durante estas semanas, Ibon Navarro valoró el amistoso ante el Real Madrid 'pasando' del resultado, que para él es ... lo de menos en estos encuentros preparatorios. Así lo valoró cuando fue preguntado por un retrato general de su equipo en el día de hoy: «Lo más positivo es que no hemos tenido ningún problema físico. Se nos han ido de minutos Perry y Kalinoski, que han tenido muchos minutos y muy positivos. El resultado es lo de menos para mí hoy. Nos falta 'punch', pero es una cosa normal de la pretemporada. A ver si podemos incorporar a Xavi (Castañeda) mañana y esperemos que Olek, cuando vuelva, lo haga bien, pero no que pierda».

Como no podía ser de otro modo, fue cuestionado también por el estreno del fichaje más ilusionante del verano, Chris Duarte, así como por el rol que espera que tenga dentro de este engranaje que es el Unicaja: «Ha entrado bien, con muy buenas sensaciones. En la primera entrada iba muy asfixiado, por eso no hemos querido que esté más de 3-4 minutos seguidos. Los roles, hasta que no estemos todos, no se pueden saber. Y falta un jugador clave que es Alberto».

De ese mismo, del capitán, aseguró que no hay novedades. «Va bien. A ver si esta semana puede volver a entrar», dijo. En ese sentido, el de las lesiones, sí se refirió a Djedovic, que ha vuelto a tener problemas en el sóleo y tendrá que parar por dos semanas mínimo, convirtiéndose en duda para la Copa Intercontinental. «Tenemos que tener precaución porque es una zona en la que se ha lesionado mucho. Hay cosas que no podemos controlar en pretemporada. Es un cupo. Estamos un poco preocupados», agregó.

Para terminar se refirió a los más jóvenes, a la grata sorpresa que ha resultado ser Dylan Addae-Wusu, cuyo protagonismo ha sido mayor del esperado por las lesiones de Alberto Díaz y Castañeda, y por Manu Trujillo y Butajevas. «Es un portento físico y contestó muy bien a los sistemas que propuso el Real Madrid. Ojalá que le sirva para terminar de ayudarnos y para encontrar un buen contrato porque el chico se lo merece», dijo sobre el 'fichaje' estival. «Ojala que el U22 acerque a los jugadores del primer equipo. Con Manu contamos como uno de los 14 y Butajevas ha hecho un buen trabajo. Esperemos que pueda ayudarnos en algún momento, aunque con los interiores que tenemos espero que no tenga que hacerlo. Sí nos planteábamos que Dani Carrasco viniera mucho más a menudo… Le mando un abrazo muy fuerte», valoró sobre los alumnos aventajados del equipo U22.