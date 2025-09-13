Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Pérez se dispone a machacar en una acción del partido.

Tyson Pérez se dispone a machacar en una acción del partido. Unicaja B. Fotopress

El Unicaja impone su calidad para ganar al Covirán Granada en la Copa de Andalucía

El equipo malagueño jugó a rachas frente a un buen rival que se desfondó en un final en el que decidió David Kravish

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:34

El Unicaja cumplió los pronósticos y revalidó el título de la Copa de Andalucía al derrotar al Covirán Granada en un partido muy interesante para ... los aficionados (89-81). Tuvo que remangarse el conjunto malagueño para doblegar a un buen rival que sólo cedió al final del choque, cuando David Kravish fue decisivo. Tuvo altibajos el juego del Unicaja, con los lógicos ajustes defensivos a estas alturas del verano y con jugadores todavía en fase de adaptación. Duarte jugó de escolta y alero, pero no estuvo tan explosivo como ante el Madrid. Volvieron a jugar Alberto Díaz y Castañeda, este el más discreto entre los nuevos refuerzos. Tras ganar la Copa Andalucía, el Unicaja viaja este domingo a Singapur, donde a partir del jueves defenderá el título de la Copa Intercontinental.

