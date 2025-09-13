Chris Duarte: «Ahora mismo soy un aprendiz; tengo mucho que aprender»
El dominicano disputó ante el Covirán Granada su segundo partido con el Unicaja
Málaga
Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:18
Chris Duarte disputó su segundo partido de la pretemporada con el Unicaja en la Copa Andalucía frente al Covirán Granada. El dominicano volvió a dejar ... detalles de su calidad, aunque no tuvo tanto impacto como contra el Real Madrid.
El fichaje estrella del Unicaja acabó con nueve puntos, dos rebotes y una asistencia en los 21 minutos que estuvo en la pista. El alero se mostró satisfecho por la victoria y por estas primeras semanas en Málaga, aunque explicó que todavía está en fase de aprendizaje.
«Tenemos muchas cosas que aprender, tenemos que conocernos unos a otros. Ahora mismo soy un aprendiz, un estudiante. Tengo mucho que aprender», reconocía.
Chris Duarte está encantado la etapa que acaba de comenzar en Málaga y el apoyo que está recibiendo por parte de los aficionados. «Me ha sorprendido mucho, el hecho de llegar aquí y tener esa afición mostrándome cariño y respeto a mí y a mi familia. En Málaga la gente sólo me envía buena vibra, de la manera que agradezco eso es dedicándole tiempo a los niños día a día», dijo. Sobre la participación del equipo en la Copa Intercontinental, el alero fue claro. «Estoy listo para esta experiencia y hacer lo que tenemos que hacer», afirmó tras la victoria en la Copa de Andalucía.
