Un Unicaja imperial apabulla al Barcelona y fuerza el tercer partido

Juan Calderón Málaga Viernes, 6 de junio 2025, 20:53 | Actualizado 21:55h.

La victoria del Unicaja este viernes ante el Barcelona comenzó a fraguarse minutos después del final del primer partido de la eliminatoria. Con el Carpena ya vacío, Kendrick Perry apareció en la pista para lanzar a canasta. El estadounidense tenía el orgullo herido después de una serie de malas decisiones en la recta final del choque que le costaron la derrota a su equipo. De esa rabia surgió la motivación y la energía con la que el base de Florida lideró este viernes al Unicaja para vencer al Barcelona de forma imperial (59-81). Desde el primer minuto Perry tenía su misión: devolver la serie a Málaga, y así sucedió. El equipo malagueño sometió al conjunto azulgrana con mano de hierro y sumó efectivos para la causa, como Olek Balcerowski, que firmó su mejor partido con la camiseta cajista. Un gran triunfo colectivo, con la participación esencial de jugadores como Ejim, Tillie, Carter o Barreiro, demostrando así que este Unicaja es mejor equipo. Ahora queda refrendarlo el domingo. Decidirá el Carpena.

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Barça 59 Min. Punt. Reb. Asist. Val. K. Punter 25:36 12 3 2 9 J. Anderson 14:40 2 1 0 -2 D. Brizuela 20:08 7 0 1 -4 T. Satoransky 25:21 4 7 6 14 W. Hernangómez 18:27 7 5 1 7 Y. Fall 14:07 9 4 0 6 A. Abrines 20:57 0 2 0 -1 J. Parker 26:26 7 4 1 7 S. Keita 02:43 0 0 0 -2 J. Parra 24:51 11 3 2 11 R. Villar 04:01 0 0 0 -2 D. González 02:43 0 0 0 -1 Unicaja 81 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 13:45 7 5 0 9 A. Balcerowski 19:03 14 4 1 21 M. Ejim 17:48 4 7 1 10 T. Kalinoski 16:48 5 0 1 1 K. Taylor 11:38 3 4 0 6 J. Barreiro 16:44 0 3 0 1 A. Díaz 19:10 0 5 5 6 T. Carter 21:13 14 6 3 13 N. Djedovic 16:20 7 2 0 5 K. Tillie 08:27 10 0 0 10 D. Kravish 18:14 2 1 1 -1 K. Perry 20:50 15 6 5 20

El encuentro comenzó con Perry liderando por completo al Unicaja. El base de Florida estuvo perfecto en el arranque de un choque con un ritmo alto y gran acierto por parte de los dos equipos. Pese a que como sucedió el martes Fall condicionaba los ataques en estático del conjunto malagueño, la velocidad que imponía a su juego comenzó a atragantársele al jugador francés. La entrada de Balcerowski terminó por mandar al banquillo al gigante azulgrana, que metió su última canasta para el 10-7. A partir de ese momento, la intensidad del Unicaja dominó el partido. Perry seguía perfecto, ya con once puntos, y ahora aparecieron Carter y Tillie, este con buenas acciones al poste. El resultado fue un 17-26 al final de los primeros diez minutos. El 4/9 en triples y el dominio del rebote para poder correr explicaban la superioridad en el marcador.

Reaccionó el Barcelona desde la línea de tres puntos y, aunque logró dos aciertos nada más comenzar el segundo cuarto, la realidad es que abusó de los triples (25-29). Esto dio aire al Unicaja, que se mantuvo muy agresivo en las acciones de uno contra uno por medio de Djedovic, Carter y Taylor hasta lograr una máxima renta de 11 puntos a los quince minutos (25-36). El partido se jugaba a lo que quería el equipo que dirige Ibon Navarro, que para sorpresa descartó a Dylan Osetkowski. No lo echó en falta su equipo, al menos en la primera parte, porque la energía de sus compañeros era notablemente superior a la de los jugadores del Barcelona. Este fue el factor clave en las últimas acciones de la primera parte, en las que los locales insistieron en las pérdidas hasta el 35-44 con el que se llegó al descanso.

La dinámica, por suerte, no cambió en el tercer cuarto en el que el Barcelona estaba notablemente incómodo. La defensa malagueña entorpecía cada acción ofensiva de los locales, que insistían en malos tiros. Ahora no había pérdidas, sino malas decisiones forzadas por el Unicaja. De nuevo Perry lanzaba a los cajistas y la ventaja empezó a ser ya importante (38-48, minuto 23). El Barcelona recuperó el formato de quinteto pequeño, pero esta vez no fue efectivo. La presencia de Balcerowski dominando ante Parra o Parker resultó fundamental. Del 44-52 se pasó al 44-62 con un baloncesto por momentos brillantes ante un rival casi noqueado. Un triple de Carter desde siete metros supuso la máxima del partido con 19 puntos. Un escenario idílico para afrontar los últimos diez minutos y forzar el tercer partido.

Para evitar cualquier atisbo de reacción, el Unicaja enlazó un parcial de 0-6 con Balcerowski partiendo por la mitad los planteamientos del Barcelona. Dos mates del polaco con sendas asistencias de Perry finiquitaron el partido. Quedaban ocho minutos por jugar, pero la sensación de dominio del Unicaja era abrumadora y la diferencia casi imposible de remontar para el conjunto azulgrana, 49-71. Por si quedaba alguna duda, el desconcierto local continuó y ese momento los árbitros le perdonaron la descalificación a Joan Peñarroya. Casi quedaba igual, porque el partido estaba decidido y la eliminatoria se decidirá este domingo en Málaga.