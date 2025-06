Ibon Navarro: «Da igual si ganas de uno, de dos o de veinte; lo importante es el siguiente partido»

Satisfecho tras sacar con éxito la final, el ultimátum, del Unicaja en el Palau, pero cauto cara al tercer partido: así compareció Ibon Navarro tras ... arrollar y desdibujar al Barça en su propia casa. Pensativo, valoró con semblante serio este segundo duelo y también lo que tiene el equipo por delante: «Creo que el equipo ha sido capaz de adaptarse esta vez a los distintos quintetos que el Barcelona ha planteado en cancha. Hemos un hecho un buen partido, pero vamos un 1-1 y el domingo empieza uno nuevo. Da igual si ganas de uno, de dos o de veinte. Lo importante es el siguiente partido, que empieza 0-0. A ver si con vuestro permiso llegamos a coger el avión y dormimos en Málaga esta noche».

Reafirmó su confianza en todos sus jugadores tras descartar a Osetkowski y Sima para meter a Balcerowski y Barreiro, y reconoció que contar con el polaco formó parte de su estrategia para sacar ventaja. Elogió la actuación de los dos 'nuevos' respecto al martes y también la de Ejim: «La idea, en vez de defendernos de sus amenazas, jugando con cinco pequeños, ha sido atacarles. Hemos ido con 0-1 y si vas con un planteamiento conservador, lo normal es que te saquen del campo. Vamos a intentar atacarles y sacarle una ventaja a esta situación. Olek ha estado francamente bien y la actuación de Ejim ha sido muy importante. Tanto Olek como Jonathan nos han dado un extra de energía, y Melvin ha sido clave en la defensa de Jabari Parker».

Para él su equipo no estuvo mejor tras el descanso: «Ha sido una constante, no un acelerón. El tercero no ha sido más que en el primero o en el segundo, solo que antes el Barcelona ha estado bien», aseveró. Y advirtió de los sucedido el pasado curso, tras igualar la serie en Murcia y caer después, para aprender de los errores del pasado. «Este partido se ha acabado. Vamos al tercer partido. Tenemos la experiencia del año pasado, de levantar un 0-2 en Murcia. La estadística dice que en los últimos tres años hemos ganado más del doble de partidos de 'play-off' fuera de casa que en casa. Tenemos que saber utilizar la energía que nos da la gente y de controlar nuestras emociones, que eso es lo que el otro día nos llevó a cometer muchos errores en los últimos dos minutos y medio», concluyó.