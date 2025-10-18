Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Djedovic y Joel Parra, en los 'play-off' de la Liga Endesa de la pasada temporada. ACB Fotos
Liga Endesa

El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca

Ambos equipos se han enfrentado quince veces desde la llegada de Ibon Navarro a Málaga, con un triunfo más para el conjunto cajista

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Es el partido que más veces ha jugado el Unicaja, aunque en los últimos tiempos ha estado más compensado que históricamente. Desde que Ibon Navarro ... llegó a Málaga, allá por febrero de 2022, ambos equipos se han visto las caras en quince ocasiones (una en la Copa del Rey, siete en los 'play-off' de la Liga y otras siete en la fase regular de la ACB), cambiando desde entonces radicalmente la tendencia. El Unicaja ha vencido ocho veces y el Barcelona, siete. Un dominio malagueño que sorprende y contrasta con la estadística global: 46 triunfos para el cuadro malagueño y 101 del catalán en un total de 147 enfrentamientos.

