Tyson Pérez, con muletas, y Sima, con el ojo cerrado, tienen muy difícil jugar el cuarto partido

El Unicaja tendrá que hacer valer la profundidad de su plantilla para tratar de igualar la semifinal contra el Real Madrid. Tyson Pérez y Yankuba ... Sima tienen muy difícil jugar el cuarto encuentro de la serie después de las lesiones que sufrieron en el tercer partido.

El que más preocupa es Pérez, que sufrió una fuerte torcedura del tobillo izquierdo en el segundo cuarto y ya no volvió a jugar. Aunque se le vendó la articulación, no fue posible que regresase. Según se indicó desde el club, el internacional español tuvo que abandonar el pabellón con la ayuda de unas muletas porque no podía apoyar el pie. Tiene mala pinta y sin tiempo para recuperarse, Pérez está casi descartado. En su caso, Ibon Navarro tiene la opción de Melvin Ejim, que fue uno de los descartes el domingo.

Tampoco tiene buena pinta la situación de Sima. El pívot recibió un golpe de Tavares en el ojo izquierdo, lo que le provocó una brecha importante en el párpado, que le fue suturada tras el partido. Sima tenía el ojo ya muy cerrado por la hinchazón y si no mejora es complicado que juegue. El caso de Perry es parecido, si bien al haber recibido el codazo de Musa en el párpado, no le debe impedir participar en el choque de este martes a las 21.15 horas. Si Sima no puede jugar, Balcerowski es la alternativa en función de lo que decida Ibon Navarro.