Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos Este mes suele venir cargado de eventos que ponen en valor la gastronomía más tradicional de los pueblos de la provincia

El noveno mes del año en Málaga suele venir cargado de eventos que ponen en valor la gastronomía más tradicional de los pueblos de la provincia. Muchos de ellos guardan relación con productos de temporada, como los que giran en torno a la uva moscatel de Alejandría, las almendras o incluso las aceitunas de mesa de la variedad aloreña de Málaga. Pero, hay mucho más en este mes que sirve para despedir el verano y dar la bienvenida al otoño.

En casi todas estas citas habrá degustaciones gastronómicas y se complementan con mercados de productores adheridos en su mayoría a la marca promocional Sabor a Málaga. Estos son los principales eventos por orden cronológico para este septiembre.

1 Del 5 al 7 de septiembre Fiesta de la Vendimia de Manilva

Ampliar Pisa en la Fiesta de la Vendimia de Manilva. Turismo Costa del Sol

Suele ser la primera fiesta gastronómica del mes y la que abre prácticamente el período de fiestas relacionadas con la vendimia en Málaga. Se hace en el municipio más occidental de la Costa del Sol que reivindica cada año su trayectoria y su calidad en la elaboración de vinos a partir de la uva moscatel, con la qu se hacen dulces y blancos secos de gran calidad. Entre los actos más destacados estarán el concurso de racimos de uva, la procesión y ofrenda de la virgen o la pisa de la uva y la posterior cata de vinos.

DEGUSTACIÓN: Primer vino de la temporada el domingo a las 19 horas tras la pisa.

2 6 de septiembre Fiesta del Ajoblanco de Almáchar

Ampliar Reparto de ajoblanco en Almáchar. Diputación de Málaga

Un relato que está entre la historia y la leyenda sitúa a este pueblo como el primero donde se registró la receta del ajoblanco, una bebida saciante, refrescante y muy tradicional en los pueblos de la Axarquía. En torno a él se celebra una de las fiestas gastronómicas más veteranas de la provincia, que este año celebra su edición 55. Empezó como un evento para reivindicar una mejora en la carretera de acceso al pueblo y se ha consolidado como una gran cita gastronómica del verano en Andalucía.

DEGUSTACIÓN: Se repartirán más de cuatro mil litros de ajoblanco (de 12 a 15 horas) y de vinos de Ucopaxa (de 18 a 20 horas).

3 6 de septiembre Pisa de la Uva de Riogordo

Ampliar Pisa de la Uva en Riogordo. Ayuntamiento de Riogordo

Las vísperas de las fiestas de la Candelaria es el momento elegido para celebrar esta simbólica pisa en el Museo Etnográfico de Riogordo. De esa forma, se rinde tributo a una tradición de muchos siglos. En esta edición de esta cita gastronómica, también habrá una cata de vinos guiada que será ofrecida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

DEGUSTACIÓN: Cata guiada a partir de las 20 horas.

4 Del 9 al 14 de septiembre Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón

Ampliar Plato creativo con boquerones en Rincón. Diputación de Málaga

Casi una semana dura lo que empezó siendo una sola jornada donde se repartían antiguamente sólo boquerones fritos y al natural (en vinagre). Hoy la bautizada como Fiesta del Boquerón Victoriano se ha convertido en una cita importante para poner en valor este pequeño pescado azul tan vinculado a la costa malagueña. Durante estos días habrá numerosas demostraciones de cocina en vivo, a lo que hay que unir las degustaciones tradicionales, que se repiten como cada año.

DEGUSTACIÓN: Boquerones en 63 restaurantes identificados por un distintivo en la entrada durante los días 12, 13 y 14 de septiembre en horario de 13:00 a 14:30 y de 20:30 a 22:00 horas.

5 Del 12 al 14 de septiembre Fiesta de la Vendimia de Mollina

Ampliar Ambiente en una velada de la Feria de la Vendimia de Mollina. Diputación de Málaga

Casi en el ecuador del mes llegará otra fiesta que rinde tributo a la vendimia. Será en Mollina, tierra de vinos en la comarca de Antequera, donde tienen por costumbre tener un pregonero relacionado con el mundo de la literatura y la música. En este caso, será el polifacético escritor David Uclés quien dará el discurso inaugural a una fiesta muy animada donde se podrá degustar el vino de las tres bodegas existentes en la localidad. Entre los eventos más importantes, destacan la macrocata de vinos al aire libre y el pasacalles con bicicletas ornamentadas con motivos relacionados con la vendimia.

DEGUSTACIÓN: Macrocata de vinos el sábado a las 13 horas en la Plaza de Atenas.

6 12 y 13 de septiembre Feria de la Pasa de La Viñuela

Ampliar Pasas moscatel. Sabor a Málaga

Aunque hoy buena parte de lo que era su territorio dedicado a las viñas está ocupado por el embalse de La Viñuela, el pueblo del mismo nombre sigue conservando la tradición de elaborar esta uva secada al sol que calienta la Axarquía en septiembre. Así, tanto los segundos viernes y sábado de este mes celebra una fiesta que incluye una procesión, degustaciones de platos típicos o la exhibición de vehículos clásicos.

DEGUSTACIÓN: Platos típicos de la comarca entre las 14 y las 15.30 horas del sábado.

7 Del 12 al 14 de septiembre Feria de la Aceituna de Alozaina

Ampliar Aceitunas aloreñas. Ayuntamiento de Alozaina

Es una fecha marcada en el calendario del pueblo que más cantidad de aceitunas de la variedad aloreña de Málaga produce. Allí se puede llegar a probar la primera oliva de mesa de la temporada, gracias a un concurso que suele marcar el inicio de esta fiesta, que, eso sí, tiene también un componente religioso, pues se celebra cada año en torno al 12 de septiembre, el día de la Virgen del Dulce Nombre de María.

DEGUSTACIÓN: Primeras aceitunas aliñadas de la temporada tras el concurso.

8 14 de septiembre Fiesta de Viñeros de Moclinejo

Ampliar Fiesta de Viñeros. Ayuntamiento de Moclinejo

Como cada segundo domingo de septiembre desde el inicio de este siglo, Moclinejo rinde homenaje a todos los que trabajan con la uva moscatel en las abruptas laderas de su entorno. La Fiesta de Viñeros es una de las citas más importantes de la Axarquía para poner en valor las uvas, las pasas y los vinos de esa variedad tan vinculada al terruño. El pueblo se vuelca con esta fiesta para mostrar una pisa simbólica o el interior de la bodega Antonio Muñoz Cabrera (DIMOBE) que se acerca a su centenario.Verdiales o un taller de picado de pasas son otros alicientes para esta jornada que tendrá su colofón a las 20 horas con la actuación del cantante Manzanita.

DEGUSTACIÓN: Arroz popular a partir de las 15:30 horas y reparto de vino dulce y uvas moscatel, así como borrachuelos elaborados por los propios vecinos.

9 Del 19 al 21 de septiembre Fiesta de la Cabra Malagueña de Casabermeja

Ampliar Cabras malagueñas en Casabermeja. SUR

El tercer fin de semana de septiembre se celebra en Casabermeja una fiesta temática que gira en torno a los productos y la cultura agroalimentaria relacionada con esa raza de la cabra malagueña. Para ello se reeditarán las principales actividades de esta cita. No faltarán la ya habitual ruta de la tapa, un mercado de quesos y distintos talleres. Así, durante tres días se podrán saborear platos elaborados con carne de chivo lechal y quesos de cabra en distintos establecimientos de restauración de la localidad. Además, se habilitarán visitas guiadas a los principales monumentos de Casabermeja.

DEGUSTACIONES: Aunque no sean gratuitas, hay tapas temáticas en bares y restaurantes.

10 21 de septiembre Día de la Pasa en El Borge

Ampliar Día de la Pasa en El Borge. Diputación de Málaga

Cada tercer domingo de septiembre en El Borge se pone en valor la pasa que se elabora con la uva moscatel de Alejandría, tanto en este pueblo como en otros del entorno. Cabe recordar que este municipio está situado en la Ruta de la Pasa, incluido dentro del territorio SIPAM (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial) y forma parte de la marca turística 'Corazón Moscatel' (junto a Almáchar y Moclinejo). Como es habitual, durante la jornada dominical, por la mañana se escenificarán algunas de las tareas propias de este cultivo, así como la elaboración de pasas y vino. Otros alicientes para visitar este pueblo de la Axarquía es la degustación de distintos platos gastronómicos y las actuaciones de pandas de verdiales. Habrá también un mercado de productos locales o comarcales.

DEGUSTACIÓN: Reparto de migas, ensaladilla cateta y chacinas a un precio simbólico (un euro por plato).

11 En los últimos días de septiembre Moraga Popular de Marbella

Ampliar Espetos en la Moraga Popular. SUR

Aún esta por confirmar, pero se baraja el 25 de septiembre como principal opción para la Moraga Popular que cada mes de septiembre se celebra en Marbella. Será la última gran cita con los espetos de sardinas. Esta fiesta se repartirá esa tarde noche por tres de sus playas más emblemáticas: Venus (Marbella), La Salida (San Pedro de Alcántara) y Las Chapas. Habrá moragas en cada una de ellas para saborear uno de los platos más ancestrales de la cocina de la provincia de Málaga.

DEGUSTACIÓN: Espetos de sardinas en tres playas distintas de la costa marbellí.

12 28 de septiembre Día de la Almendra de Almogía

Ampliar Día de la Almendra de Almogía. Ayunramiento de Almogía

El último domingo de septiembre se celebrará un año más la fiesta temática que en Almogía celebran en torno a la almendra, prácticamente cuando se da por finalizada su cosecha. Aunque el pasado año se celebró en sábado, esta edición vuelve a hacerlo en el último día de la semana, como se estaba haciendo desde sus inicios. Además de distintas degustaciones de almendras o platos y productos elaborados con ellas, en los bares y restaurantes del pueblo es habitual que se encuentren este día recetas tradicionales con este fruto seco, como albóndigas, chivo o conejo, entre otros. Habrá también un mercado de productos artesanales.

DEGUSTACIÓN: almendras o platos y productos elaborados con ellas (al mediodía).

*Además de estas fiestas, habrá actividades y degustaciones gastronómicas en otros eventos temáticos del mes de septiembre, como el Día de la Música en Benamocarra (20 de septiembre) y la Quema de Algarrobo (del 19 al 21 de septiembre).

