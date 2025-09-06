Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Archivo

Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Creador del estilo musical rumbakalao —una fusión entre la rumba española y el bakalao—, fue una figura clave en la escena musical de los años 90

C. P. S.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:38

Pedro Bermúdez, más conocido como Azuquita, ha fallecido este viernes a los 47 años. El artista valenciano, creador del estilo musical rumbakalao —una fusión entre ... la rumba española y el bakalao—, fue una figura clave en la escena musical de los años 90.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  4. 4 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años