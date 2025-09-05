Los ahogamientos acuáticos en la provincia se han triplicado en los últimos tres años Málaga ocupa la primera posición en el listado andaluz con 17 muertos hasta agosto de 2025, un periodo que también registra el peor dato nacional en un decenio

Uno de cada cuatro ahogamientos que se han producido este año en Andalucía se han localizado en la provincia de Málaga. De enero a agosto de 2025, 17 personas han perdido la vida por asfixia provocada por la inundación de las vías respiratorias en playas, piscinas, ríos y otros espacios acuáticos. Lo que supone un 25,8% de los 66 ahogamientos acumulados en lo que va de año en la comunidad autónoma, según recoge el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

En el mismo periodo, se han registrado en España 368 muertes por estas causas, que representan la cifra más alta desde que esta institución elabora estos informes desde 2015. Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza este trágico ranking, seguida de la Comunidad Valenciana (50) y Galicia (44). Desde hace tres años, la región andaluza ha ido ocupando la primera posición en este listado en todos los informes INA, pero no así Málaga en el conteo provincial andaluz.

Tanto el año pasado como el anterior, figuraba en lo alto del listado la provincia de Cádiz. En 2023, llegando hasta una proporción de una de cada tres muertes en Andalucía por este motivo, 16 ahogamientos que suponían el récord andaluz en este periodo. Hasta ahora. Los 17 incidentes mortales en Málaga de este año no sólo han fijado una nueva cifra máxima, sino que han establecido una variación que casi triplica el dato de 2023 en la provincia (6).

Es la administración pública, por medio de los ayuntamientos, la que debe poner en valor la figura del socorrista Amiel Schoham Presidente de la Asociación Andaluza de Salvamento y Socorrismo (ANSSOS)

Con respecto al resto de los territorios andaluces, en 2025 Cádiz empata con Almería en segunda posición con 12 ahogamientos, seguidos de Sevilla (8), Córdoba (6), Granada (4), Huelva (4) y Jaén (1).

Causas y soluciones

«En Andalucía hay que tomarse en serio las playas, ya que vivimos de ellas. Imprudencias siempre las ha habido y siempre las habrá. Pero es la administración pública, por medio de los ayuntamientos, la que debe poner en valor la figura del socorrista», explica Amiel Schoham, presidente de la Asociación Andaluza de Salvamento y Socorrismo (ANSSOS). Este sector lleva un tiempo reivindicando mejoras laborales, de formación y de efectivos. Sobre todo en la temporada alta, donde en muchas poblaciones costeras de Andalucía se multiplica exponencialmente la población. «Cada año aumenta el número de habitantes por el turismo, que en Andalucía es mayoritariamente de playa. Pero no se aumenta proporcionalmente el número de efectivos en el socorrismo», explica Schoham. Y es que de estos 17 ahogamientos mortales en la provincia, casi la mitad han sido en playas (8) y el resto en piscinas (5), ríos (2) y en otros espacios acuáticos (2).

En el caso concreto de la ciudad de Málaga, el servicio de salvamento y socorrismo en las playas no se ha reducido de 2023 a 2025. Pero tampoco se ha aumentado, ya que cuenta con exactamente los mismos efectivos que hace dos años. En medio de la temporada estival actual, el 27 de julio, una protesta de los socorristas de la capital de la Costa del Sol se materializó en el levantamiento de las banderas rojas en 14 kilómetros de las playas de la ciudad como denuncia –cuando el estado de las playas era de bandera verde–. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Málaga aclaró que las protestas debían dirigirse a la empresa contratada para prestar este servicio, ya que el Consistorio sólo lo supervisa, y que debían hacer un buen uso de la señalética. El presidente de la Asociación Andaluza de Salvamento y Socorrismo exige responsabilidad a las instituciones públicas: «El compromiso y la preocupación tienen que ser de los ayuntamientos, que deben pedir responsabilidades a las empresas privadas de salvamento».

El perfil del ahogado

Según el último Informe Nacional de Ahogamientos, en España la gran mayoría de las víctimas son hombres (81,3%) y españoles (84,8%). La franja de edad de los 65 a los 74 años es la más afectada (74 fallecidos de ambos sexos y de todas las procedencias). Los menores de edad representan el 13,3% del total (49 casos). La mitad de los incidentes se producen en las playas y la franja horaria con mayor mortalidad es entre las 12.00 h y 14.00 h.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, quien elabora este informe, enfatiza en que la prevención debe empezar desde edades tempranas, con programas de educación acuática en las escuelas, y en mejorar y renovar la formación de los socorristas.

