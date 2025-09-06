El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Lorenzo M. L., el entrenador de kárate y exseleccionador nacional de 70 años detenido en Torremolinos por las presuntas agresiones sexuales a cuatro menores, supuestamente ... facilitó a dos de sus víctimas el acceso a un colegio privado y muy prestigioso de Málaga del que era uno de los socios, según ha podido saber SUR.

A juicio de los investigadores, esta sería una de sus estrategias para asegurarse el silencio de los denunciantes y, al mismo tiempo, ganarse la confianza y el aprecio de sus familias, ante las que se presentaba como una persona cercana y que se preocupaba de que sus alumnos predilectos tuvieran el mejor futuro.

Según fuentes próximas al caso, así habría actuado con al menos dos de los afectados, quienes relataron en sede policial que habían sufrido abusos del investigado desde los siete hasta los 15 años, aproximadamente. Además, presuntamente, también concedió esta ayuda a algún familiar de estos chicos para que pudieran estudiar en dicho centro.

No son los únicos alumnos a los que él entrenaba y, siempre según las fuentes, habría favorecido al facilitarles estas becas, aunque en el resto de casos los menores no han sido reconocidos como víctimas del presunto pederasta.

El asunto de las supuestas agresiones sexuales del maestro de kárate se destapó hace unos días, cuando la madre de uno de los cuatro denunciantes contactó con la Asociación Redime de Málaga, especializada en la atención a personas que han sufrido abusos en su infancia y adolescencia.

Los chicos, que ahora tienen edades de entre 20 y 25 años, se habían decidido a denunciar, por lo que la entidad, a través de su letrada, María del Carmen Heredia, puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

El caso fue asumido por los efectivos del Grupo de Menores (Grume) que, tras escuchar el relato de los jóvenes y realizar las indagaciones oportunas, el pasado 29 de agosto procedieron a la detención del sospechoso. Al día siguiente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como investigado de cuatro delitos continuados de agresión sexual a menores.

Confesión entre víctimas

Al parecer, la denuncia conjunta se produjo después de que uno de los chicos, en una sesión con su psicólogo, revelara lo que había vivido de pequeño y durante parte de su adolescencia. Ahí rompió su silencio por primera vez, tras lo que destapó los presuntos abusos a su entorno. El joven decidió abrirse con un amigo, quien también había sido alumno de Lorenzo M. L, tras lo que este segundo chico le desveló que él también había sido abusado por el investigado cuando era menor. Lo mismo sucedió con una tercera víctima.

No serían los únicos afectados por el entrenador, que ha sido cesado por la Real Federación Española de Kárate de su cargo como seleccionador nacional de las categorías Cadete, Junior y Sub-21 una vez que tuvo conocimiento de su arresto. Hace cinco años, otro chico también contó a su madre el calvario vivido.

Según fuentes próximas al caso, la progenitora trató entonces de averiguar si había más perjudicados, pero en el transcurso de las indagaciones supuestamente recibió «presiones» por parte del entorno del sospechoso que habrían hecho que su hijo decidiese no denunciar por miedo a las posibles represalias.

Hasta que, hace unas semanas, la mujer recibió la llamada de la víctima que había descubierto los presuntos abusos a otros dos amigos y le comunicó que tenían intención de poner los hechos en conocimiento de la policía.

Bien posicionado

Cabe señalar que Lorenzo M. L. se había convertido en una persona muy bien posicionada y respetada tanto en Torremolinos como en el ámbito del deporte a nivel nacional e internacional. El investigado contaba con una dilatada trayectoria en el kárate, ya que empezó a impartir clases en el año 79, siendo el instructor que ha guiado a decenas de deportistas de élite en su carrera competitiva.

También fue el fundador del Club Goju Ryu en el municipio, del que estaba al frente, el más veterano y galardonado de Andalucía; así como uno de los socios de uno de los colegios privados más prestigiosos de la provincia, situado en Málaga capital. Además, fue empleado municipal del Patronato de Deportes durante varios años y en el año 2021 se le concedió la medalla de la ciudad torremolinense en la categoría al Mérito Deportivo.

Manipulación emocional

Según han concluido los investigadores, durante años abusó sexualmente de los cuatro denunciantes, a los que habría colmado de regalos y tratos de favor, además de haberlos manipulado emocional y psicológicamente desde muy corta edad.

De acuerdo con las fuentes, también se aprovechaba de la confianza que había generado en las familias para llevar a las víctimas a las competiciones y, con el pretexto de estar a su cuidado, dormir con ellos en los hoteles, donde habrían tenido lugar parte de las supuestas agresiones. De igual forma, estas también las habría cometido en las instalaciones en las que entrenaban, sobre todo cuando los niños se aseaban al finalizar las sesiones deportivas.

Estos hechos se podrían remontar al año 2010, aunque los efectivos no descartan que puedan aparecer más víctimas. Al parecer, tenía predilección por aquellos menores que empezaban a destacar a temprana edad en el deporte.