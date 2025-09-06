Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lorenzo M. L., ex seleccionador de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. SUR

El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

El sospechoso, que está en prisión como investigado de cuatro delitos continuados de agresión sexual a menores, también habría concedido esta ayuda a algún familiar de los afectados para que estudiara en dicho centro

Irene Quirante

Irene Quirante

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:19

Lorenzo M. L., el entrenador de kárate y exseleccionador nacional de 70 años detenido en Torremolinos por las presuntas agresiones sexuales a cuatro menores, supuestamente ... facilitó a dos de sus víctimas el acceso a un colegio privado y muy prestigioso de Málaga del que era uno de los socios, según ha podido saber SUR.

