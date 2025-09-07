Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanjo García, director de marketing y comunicación de Casa Kiki, junto al nuevo diseño de las cajas. SUR

Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen

La popular pastelería, con más de cuarenta años de historia, modifica su diseño mientras cocina la inminente apertura de su local en El Palo

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:20

Adiós a las cajas verde pistacho y marrón de Casa Kiki. La pastelería, famosa por sus palmeras de tamaño XXL, renovará su imagen el próximo ... 9 de septiembre. Aunque no dirá adiós al verde de toda la vida ni a la tipografía artesanal, con un diseño que, según Juanjo García, actual director de marketing, «pretende mantener la esencia de la marca». La nueva imagen de la cadena pastelera se estrenará en el entorno digital, continuando por el rotulado de los vehículos y el packaging. Los locales también irán incorporando la nueva imagen de marca, siendo la inminente apertura en El Palo el primer local en estrenar el logotipo. Aún no hay una fecha fijada para la inauguración de este establecimiento, pero se espera que su apertura sea en los próximos meses. Además, Casa Kiki prevé estrenar un e-commerce en los próximos meses.

