Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen

Adiós a las cajas verde pistacho y marrón de Casa Kiki. La pastelería, famosa por sus palmeras de tamaño XXL, renovará su imagen el próximo ... 9 de septiembre. Aunque no dirá adiós al verde de toda la vida ni a la tipografía artesanal, con un diseño que, según Juanjo García, actual director de marketing, «pretende mantener la esencia de la marca». La nueva imagen de la cadena pastelera se estrenará en el entorno digital, continuando por el rotulado de los vehículos y el packaging. Los locales también irán incorporando la nueva imagen de marca, siendo la inminente apertura en El Palo el primer local en estrenar el logotipo. Aún no hay una fecha fijada para la inauguración de este establecimiento, pero se espera que su apertura sea en los próximos meses. Además, Casa Kiki prevé estrenar un e-commerce en los próximos meses.

María José Garrido, sobrina de Isabel, más conocida como 'Kiki' y fundadora de Casa Kiki, continúa llevando las riendas de las ocho tiendas actuales (Portada Alta, Gaucín, Puerto de la Torre, Málaga Nostrum, Coín, Estación de Cártama, Torremolinos y Fuengirola) y los tres puntos de venta (Vialia, CC Miramar y Plaza Mayor), manteniendo el espíritu tradicional y familiar característico de la marca y negándose a franquiciar su negocio. Un espíritu que esperan se siga reflejando en la nueva imagen de la marca.

El origen de las palmeras gigantes

Hace ya catorce años que la casualidad marcó el rumbo que tomaría la emblemática pastelería de Casa Kiki, parte ya de la iconografía de la ciudad, cuando un familiar de Garrido le pidió una palmera para el cumpleaños de su hija, que no le gustaban las tartas de cumpleaños tradicionales. Garrido y su equipo se reunieron en una pequeña lluvia de ideas para decidir hacer una 'palmera de cumpleaños' o una palmera de tamaño gigante. El éxito rotundo de aquella palmera en el cumpleaños hizo que los asistentes a la fiesta le empezaran a encargar más palmeras gigantes y que, poco a poco, se fuese corriendo la voz de esta nueva tipología del dulce llevado a la exageración hasta el punto que, hoy día, se ha convertido en el símbolo principal de Casa Kiki y principal motivo de su éxito. Hace ya diez años que, en una entrevista concedida a SUR, Garrido confesaba que Casa Kiki seguiría existiendo sin las palmeras, pero no sería el icono que hoy es. «Antes sobrevivíamos, ahora estamos desbordados».