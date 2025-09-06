Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un autobús de la EMT sube por la calle Victoria, tras la reapertura al tráfico. Salvador Salas

Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico

Con la vuelta de los coches y de los autobuses, los vecinos reclaman medidas como el calmado de la circulación para ganar en calidad de vida

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:07

La calle Victoria ha vivido un breve ensayo peatonal durante el verano. Lo ha hecho, y no por voluntad de comprobar cómo funcionaría esta céntrica ... vía sin tráfico; sino obligada por la necesidad de reparar el colector Carretería, que discurre por debajo y que hasta ahora producía continuos socavones en la calzada por su mal estado de conservación.

