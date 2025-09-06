Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga

«Una impresionante bola de fuego». Así define el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto Smart, José María ... Madiedo, al bólido que la madrugada de este sábado sobrevoló la provincia de Málaga.

Según informa el experto, una roca procedente de un asteroide entró en la atmósfera a 79.000 km/h provocando la bola de fuego. Sucedió a las 5.32 horas y debido a su gran luminosidad pudo verse desde distintos puntos de la Península.

El bólido, grabado por los detectores que el proyecto SMART, se inició a 81 kilómetros de altitud sobre Los Corrales, en Sevilla, sobrevoló el norte de la provincia de Málaga y finalizó a 34 kilómetros de altura sobre Priego de Córdoba.