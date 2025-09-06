Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros

Un vehículo de alta gama, un Audi RS3 Sportback, de color gris metalizado, aparcado, y durante varias horas, dos hombres entran y salen del mismo, ... levantando las sospechas de los vecinos de la céntrica calle Verdiales de Vélez-Málaga. Una patrulla de la Policía Local acude al lugar y observan como un varón emprende rápidamente la huida.

El otro ocupante del turismo, un dominicano de 41 años, es arrestado en el lugar, sin oponer resistencia a los policías. En el interior del turismo se localizaron tres armas de distintos calibres, numerosa munición y 960 euros de dinero en efectivo. Ocurrió en la noche del pasado jueves 4 de septiembre en la capital de la Axarquía, segun ha podido confirmar SUR.

El arrestado, con iniciales L. A. R. S. y domicilio en Madrid, manifestó a los agentes que no conocía al conductor que había huido, que solo lo había traído de Manilva a Vélez-Málaga «porque se lo había pedido un amigo en común», del que no aportó datos a los policías.

Posibles sicarios

El vehículo intervenido figuraba como sustraído en Bélgica, según ha podido saber este periódico. El arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional de Vélez-Málaga para la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales. Fuentes consultadas han apuntado que podría tratarse de dos sicarios, aunque la investigación está en una fase muy preliminar.

De hecho, los agentes policiales prosiguen con la búsqueda del otro varón fugado a pie en dirección a la calle Villa de Madrid, un hombre de 1,85 metros de altura, delgado, de tez morena y que llevaba una gorra en el momento de su huida.