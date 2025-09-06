Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del casco urbano veleño desde La Fortaleza. E. CABEZAS
Sucesos en Málaga

Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros

Una patrulla de la Policía Local sorprende a un ciudadano de origen dominicano de 41 años en el centro del municipio axárquico y busca a un acompañante, que huyó

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:40

Un vehículo de alta gama, un Audi RS3 Sportback, de color gris metalizado, aparcado, y durante varias horas, dos hombres entran y salen del mismo, ... levantando las sospechas de los vecinos de la céntrica calle Verdiales de Vélez-Málaga. Una patrulla de la Policía Local acude al lugar y observan como un varón emprende rápidamente la huida.

