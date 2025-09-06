Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado

Cambio radical de tiempo en Andalucía. Tras una semana estable, la comunidad ha amanecido con el mapa meteorológico revuelto. Como advierte la Agencia Estatal Aemet, ... cinco provincias se encuentran en aviso amarillo este primer sábado de septiembre por altas temperaturas, tormentas, fuertes rachas y fenómenos costeros.

En concreto, la campiña gaditana y la zona de El Estrecho estarán en alerta por viento entre las 12 y las 16 horas. Se esperan rachas máximas de 80 km/h y Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar. Además, el calor sofocante regresará esta jornada a zonas de Córdoba, Jaén y Sevilla. Hasta las 21.00 horas Aemet prevé que los termómetros alcancen los 38 grados en la campiña cordobesa y sevillana, así como en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir.

Viento, calor... y posibles tormentas. Este fenómeno también marcará la jornada, con avisos amarillos en las zonas de Guadix y Baza (Granada), y Cazorla y Segura (Jaén), vigentes entre las 14.00 y las 20.00 horas. Estos episodios podrían ir acompañados de granizo y rachas de viento convectivas muy fuertes. Además, Aemet avisa: «Pueden ir acompañadas de granizo y rachas convectivas muy fuertes».

Para este sábado, el organismo estatal pronostiva en Andalucía «cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, con probables precipitaciones débiles y tormentas en las sierras orientales por la tarde, pudiendo ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes». También serán protagonistas las nubes bajas y las brumas matinales en el área del Estrecho «sin descartarse la entrada de polvo en suspensión en el tercio oriental, con posibles depósitos de barro». Según Aemet, los vientos soplarán de moderados a fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, con rachas muy fuertes en el área del Estrecho.