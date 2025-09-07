Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Teba. SUR

Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana

En ambos casos las víctimas refirieron tocamientos, en uno de ellos cuando una joven paseaba a sus perros y en el otro cuando la perjudicada trabajaba

Irene Quirante

Irene Quirante

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:29

En apenas una semana se han registrado dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en el municipio malagueño de Teba, con una población de apenas 3.700 ... habitantes. En ambos casos las víctimas relataron que sufrieron tocamientos en plena calle tras ser abordadas por un individuo, según han precisado a SUR fuentes municipales. Los dos supuestos autores, que fueron denunciados e identificados, se encuentran en situación de libertad.

