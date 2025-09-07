Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana

En apenas una semana se han registrado dos presuntas agresiones sexuales ocurridas en el municipio malagueño de Teba, con una población de apenas 3.700 ... habitantes. En ambos casos las víctimas relataron que sufrieron tocamientos en plena calle tras ser abordadas por un individuo, según han precisado a SUR fuentes municipales. Los dos supuestos autores, que fueron denunciados e identificados, se encuentran en situación de libertad.

El primer episodio ocurrió la noche del 25 de agosto, cuando una joven salió a pasear a sus perros. La chica, al parecer, se dirigió a un parque que se encuentra próximo a un descampado, donde presuntamente fue abordada por un hombre de unos 70 años.

El sospechoso, al parecer, le empezó a decir que era muy guapa e intentó acercarla a él cogiéndole del brazo y de la cintura. Supuestamente, la víctima logró zafarse y huir después de que el hombre le tocara en la zona de los glúteos y tratase de besarla.

La perjudicada puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y, según apuntan fuentes municipales, el individuo fue citado en calidad de investigado y denunciado, tras lo que se remitieron las diligencias al juzgado.

El alcalde del municipio, Cristóbal Corral, en declaraciones a este medio, ha lamentado que esta persona se encuentra en situación de libertad, lo que ha generado un gran temor en la víctima, quien prácticamente no quiere salir de su vivienda.

Solo ocho días después, el 2 de septiembre, otra mujer que no es vecina del municipio puso en conocimiento de la Policía Local que había sufrido hechos prácticamente idénticos en la misma zona de aparcamientos, donde se encontraba realizando una actividad laboral.

Al parecer, un individuo -diferente al anterior- pasó prácticamente toda la mañana acercándose al lugar con el supuesto pretexto de hablar con ella. Finalmente, a pesar de la negativa de ella, la presuntamente sometió a tocamientos.

Los efectivos de la Policía Local, tras recibir la denuncia, realizaron las pesquisas para identificar al supuesto autor, tras lo que fue identificado y citado en dependencias policiales, de acuerdo con las fuentes.

El alcalde de Teba ha condenado ambos episodios, que ha tildado de «muy graves», además de mostrar su preocupación al haber registrado el municipio dos supuestos delitos contra la libertad sexual en un plazo tan corto de tiempo.