Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tyson Carter, en un partido con el Unicaja la pasada temporada. FIBA

Tyson Carter podría decir adiós a la temporada debido a una embolia pulmonar bilateral

El exjugador del Unicaja se encuentra hospitalizado debido a esta grave dolencia que tiene en los dos pulmones

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:36

Comenta

La mala suerte se ha cebado con Tyson Carter. El exjugador del Unicaja fue hospitalizado el pasado domingo debido a problemas respiratorios graves. Finalmente, ... ha trascendido que el estadounidense sufre una embolia pulmonar bilateral. Su actual equipo, el Estrella Roja, informó de su hospitalización sin dar demasiados detalles y de que iría actualizando cómo evoluciona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tyson Carter podría decir adiós a la temporada debido a una embolia pulmonar bilateral

Tyson Carter podría decir adiós a la temporada debido a una embolia pulmonar bilateral