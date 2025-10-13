Tyson Carter podría decir adiós a la temporada debido a una embolia pulmonar bilateral

La mala suerte se ha cebado con Tyson Carter. El exjugador del Unicaja fue hospitalizado el pasado domingo debido a problemas respiratorios graves. Finalmente, ... ha trascendido que el estadounidense sufre una embolia pulmonar bilateral. Su actual equipo, el Estrella Roja, informó de su hospitalización sin dar demasiados detalles y de que iría actualizando cómo evoluciona.

Se trata de un problema de salud de extrema gravedad, de ahí que el excajista permaneza hospitalizado en Belgrado. Fuentes consultadas por SUR confirmaron que Carter ha sufrido una embolia en sus dos pulmones. De este modo, la temporada se ha acabado para Tyson Carter, que estaba protagonizando un gran arranque de temporada con el equipo serbio.

El periodo de recuperación de una embolia pulmonar varía, pero la fase aguda dura entre unos pocos días y tres meses, mientras que la recuperación completa del flujo sanguíneo y la resolución de los coágulos puede tomar un año o más.

Al parecer, esta embolia podría estar relacionada con un contagio por coronavirus, aunque el jugador ha estado asintomático. El portavoz del club, Igor Vujicin, confirmó en el entrenamiento del Estrella Roja este lunes que el base de 27 años tiene una embolia en ambos pulmones.

"Tiene una embolia en ambos pulmones. No presentó síntomas de coronavirus; viajó con nosotros a Estambul para jugar contra el Fenerbahçe. Al regresar a Belgrado, se quejó de dolor de estómago y dificultad para respirar. No tenía fiebre ni nada parecido. Agradecemos al Centro Clínico de Serbia y la rápida reacción de nuestro equipo médico, ya que podría haber sido realmente incómodo", declaró Vujicin a la prensa en el Belgrado Arena antes del entrenamiento del equipo.