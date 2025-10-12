El excajista Tyson Carter, hospitalizado en Belgrado

Problemas para Tyson Carter. El exjugador del Unicaja se encuentra hospitalizado en Belgrado. Su actual equipo informó de los problemas de salud del estadounidense en ... un breve comunicado a primera hora de la tarde sin dar demasiados detalles.

«Nuestro jugador está siendo sometido a exámenes médicos exhaustivos y el club proporcionará información más detallada sobre este asunto en los próximos días», declaró Estrella Roja en un comunicado.

Al parecer, Carter ha sufrido problemas respiratorios que han aconsejado su ingreso en un centro hospitalario. El estadounidense está siendo uno de los jugadores más destacados del Estrella Roja hasta el momento en la Euroliga, en la que promedia 14,5 puntos, dos asistencias y casi tres rebotes en tres partidos.