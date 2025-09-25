El triple desafío del Unicaja en la Supercopa

El Unicaja hiperganador afronta desde este sábado un nuevo desafío. El equipo imparable que ha ganado ocho títulos en 31 meses está el reto más ... importante que ha encontrado hasta ahora, al menos estadísticamente hablando, pues la Supercopa, que se celebra en el Carpena, es un torneo que en Málaga ha estado maldito.

El conjunto que dirige Ibon Navarro afronta un triple desafío. Primero tiene que defender su corona de campeón tras la victoria en la edición de 2024 celebrada en Murcia. Si lo consigue habrá superado el segundo reto, ganar un título ante sus aficionados, algo que nunca ha conseguido. Y claro, si cumple alguno de los dos habrá acabado con la maldición que persigue al conjunto anfitrión, que nunca fue campeón.

La Supercopa cumple en Málaga su vigésima segunda edición bajo el actual formato. La ACB ha ido repartiendo el torneo por toda la geografía, aunque casi siempre estuvo vinculada al convenio para la organización de la Copa del Rey. En estos veintidós años hasta llegar hasta hoy, ninguno de los equipos locales pudo celebrar el título ante sus aficionados. El balance es ciertamente demoledor para los clubes anfitriones: tan sólo seis finales entre 2004 y 2024. Todas perdidas. El último en disputar el partido decisivo fue el Herbalife Gran Canaria en 2017 y el que más cerca estuvo del título fue el CAI Zaragoza en el 2008. Se le escapó a 3 segundos y medio del final con un tiro libre de Igor Rakocevic que puso el definitivo 85-86.

No le pilla de nuevo al Unicaja esta situación, pues la Supercopa se ha celebrado en Málaga en tres ocasiones. La primera fue en 2004 y se la llevó el Barcelona tras derrota al Real Madrid. Luego llegó la de 2006, meses después de que el club cajista hubiese ganado la Liga ACB, pero no pudo con el Baskonia en la final. Alcanzó de nuevo el partido por el título en 2014, pero el Barcelona le privó de la victoria en el Carpena.

Estos resultados ahondaron en la otra gran maldición histórica que persigue al Unicaja, pues nunca pudo ganar un título ante su afición. Le ha pasado en la Copa del Rey, de las que cinco ediciones se han celebrado en Málaga y en sólo una alcanzó la final, en 2020 en aquel trofeo previo a la pandemia.

Incluso el actual equipo ganador de siete títulos se ha atrancado cuando estuvo en disposición de pelear por un título en el Carpena. Los ejemplos son recientes, como la Final Four de la Champions en 2023 o en la Copa del Rey de 2023 de 2024. En ambos casos cayó a las primeras de cambio, despidiéndose así de la posibilidad de luchar por el título.

Lo que está claro es que el actual Unicaja es capaz de todo y puede ganar a cualquiera. No sólo es el vigente campeón tras la victoria de la pasada campaña en Murcia ante el Madrid, sino que fue finalista un año antes también ante el conjunto blanco. La ausencia del Barcelona, ganador en seis ocasiones, se debe a su eliminación a manos del Unicaja en semifinales de la ACB la pasada campaña. Curiosamente, el conjunto malagueño se ganó la presencia en la Supercopa por tres vías: por su campeonato en la edición de 2024, por el título de la Copa del Rey en Las Palmas y por ser anfitrión. Esta circunstancia provocó que el segundo y tercer clasificado de la Liga (Valencia y Tenerife) lograsen una plaza. El Madrid está en la Supercopa como campeón de Liga.