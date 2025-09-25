El Unicaja-Valencia de la Supercopa se verá gratis en DAZN

Málaga acoge este fin de semana la Supercopa Endesa y también el comienzo de una nueva etapa en el baloncesto nacional con el estreno de ... DAZN como vía oficial para seguir los encuentros de la Liga Endesa y la Copa del Rey.

La plataforma de pago recoge el testigo de Movistar y lo hace con una novedad, pues ofrecerá los partidos de semifinales de la Supercopa totalmente gratis. Es decir, todos los aficionados podrán ver los dos encuentros del sábado sin pagar. El torneo se abre con el choque entre el Unicaja y el Valencia, a las 18.00 horas. El segundo partido de la jornada enfrentará al Real Madrid con La Laguna Tenerife a las 21.00 horas. El único requisito que deben cumplir los que quieran ver los partidos es registrarse en la web o en la aplicación de esta plataforma de pago. El encuentro por el título, que se jugará el domingo a las 19.00 horas sí será de pago.

El Unicaja llega al torneo en buena dinámica tras conquistar la Copa Intercontinental, pero tendrá delante a uno de los equipos que más y mejor se ha reforzado este verano como es el conjunto naranja, subcampeón de Liga la pasada temporada. DAZN se juega mucho en esta Supercopa, pues el impacto que reciba el aficionado sobre las retransmisiones será clave para que dé el paso de abonarse. El 'Plan Baloncesto' de esta plataforma está disponible por 9,99 euros al mes en modalidad anual con pago fraccionado, por 14,99 en modalidad mensual, o por 109,99 en modalidad anual con pago único.

A carga de la narración de los partidos estará Fran Guillén, que en su día ya comentó encuentros de la Euroliga y la Eurocup, y estará acompañado en los comentarios por el exjugador Víctor Claver y por el técnico Pablo Laso, que recientemente puso fin a su paso por el banquillo del Baskonia.