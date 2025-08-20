Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Rodríguez y Sulejmanovic, en la presentación del bosnio. Migue Fernández

Sulejmanovic, ante su reto más ambicioso: «Todos trabajamos para llegar a estos sitios»

«Hablamos con él una mañana y a mediodía el fichaje estaba hecho ya», contó Juanma Rodríguez, que destacó la predisposición que tuvo el bosnio para venir al Unicaja

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:05

El Unicaja aprovechó su gradual regreso al trabajo para presentar a Emir Sulejmanovic este miércoles de feria. El bosnio, que pasó las primeras pruebas médicas ... y físicas el lunes, ya ha posado con la que será su nueva camiseta, con el '19' a la espalda, y ya ha dicho sus primeras palabras como cajista, que destilaron ilusión, ambición y mucho compromiso. Será un 'soldado' que se alista a la causa y dispuesto a cumplir con lo que le pida Ibon Navarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

