Sulejmanovic, ante su reto más ambicioso: «Todos trabajamos para llegar a estos sitios»

El Unicaja aprovechó su gradual regreso al trabajo para presentar a Emir Sulejmanovic este miércoles de feria. El bosnio, que pasó las primeras pruebas médicas ... y físicas el lunes, ya ha posado con la que será su nueva camiseta, con el '19' a la espalda, y ya ha dicho sus primeras palabras como cajista, que destilaron ilusión, ambición y mucho compromiso. Será un 'soldado' que se alista a la causa y dispuesto a cumplir con lo que le pida Ibon Navarro.

El primero en tomar la palabra fue el director deportivo, Juanma Rodríguez, sentado a su derecha, que destacó las facilidades que se encontró para cerrar su fichaje y también la predisposición del jugador para venir. «Fue un fichaje bastante rápido, quizá el más rápido de mi carrera. Mostró una ilusión tremenda de unirse a este proyecto. Estaba en el radar mucho tiempo porque llevaba una progresión muy buena y era cupo para la Champions. Hablamos con él una mañana y a mediodía el fichaje estaba hecho ya». Asimismo, destacó su experiencia (ha jugado con anterioridad en la ACB, Eslovenia, Croacia e Italia) y le deseó la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera.

«Estoy agradecido por esta oportunidad e ilusionado. La vida te da cosas que a veces no esperas. Jamás pensé que me llamaría Ibon en una despedida para hablar con él», dijo, antes de nada, antes de reconocer que se encuentra ante el reto más importante y ambicioso de su carrera: «Todos trabajamos para llegar a estos sitios. Toda mi carrera he intentado mejorar para llegar a un equipo así. Estoy muy contento y quiero aprovechar esta oportunidad. Voy a entrenar todos los días duro».

No desveló qué habló con Ibon Navarro aquel día, aunque sí expresó que se trató de una tremenda alegría. ¿Es más un 'cuatro' o un 'cinco'? Esto contestó el nuevo jugador del Unicaja: «Voy a dar lo que me pida Ibon y voy a cumplirlo. Estoy cómodo jugando de 'cuatro' y de 'cinco'. El baloncesto va en ese camino y he trabajado este verano en las dos posiciones. Quiero ayudar al equipo a que gane partidos».

Cualidades

Se refirió también a sus facetas como reboteador y tirador de tres, dos de las cualidades que más le definen, a la vista de los números. «El tiro de tres es muy importante… sin tirar es difícil. Todos los veranos trabajo en eso, cogiendo poco a poco la confianza. Rodrigo San Miguel, el ayudante de Zaragoza, me ha ayudado a convertirme en un tirador. Me ha hecho creérmelo. Al rebote he ido bien siempre, y quiero seguir mejorando», aseguró.

Más allá, acepta que su rol en el Unicaja se amoldará a la forma en la que el equipo ha funcionado estos años atrás: de un modo más coral y con un reparto equitativo de los minutos. Donde destacar no es el objetivo y sí el bien grupal: «Si al final quieres estar en un equipo como Málaga lo tienes que asumir y aceptar y dar el 100%. El Unicaja está donde está por cosas como está, tiene un roster amplio y todos los jugador pueden aportar. Claro que sí, estoy preparado. Por eso he venido aquí. Puedo ayudar a este equipo en las situaciones que se van a pedir de mí».

Entre las cosa que más le ilusionan está el jugar en el Carpena como local: «Mola, la verdad. Siempre me han gustado estos ambientes y siempre que hemos venido aquí a jugar me ha gustado». Además, compartirá vestuario con su compatriota Nihad Djedovic, al que conoce desde hace tiempo, pero con el que estrechó lazos cuando aterrizó en el Unicaja, hace ya tres años. «Es muy importante para mí ya tener una amistad al llegar como nuevo jugador, pero conozco casi a todos de jugar contra ellos y todos me han hablado de cosas buenas cosas. Hay un ambiente muy positivo y me ilusiona mucho estar aquí», expresó. «Creo que es la mejor organización en la que he estado como jugador», agregó.