El Unicaja vuelve este jueves al trabajo con Castañeda y un 'fichaje' para el verano

Se acabó la espera. La vorágine del trabajo ya ha llegado al Carpena y en el Unicaja ya han cogido algo de inercia en su ... vuelta a la rutina. Se terminaron las vacaciones y el equipo, ya sí que sí, volverá al trabajo para preparar primero sus cuatro amistosos de pretemporada primero y los dos primeros trofeos oficiales de la temporada después. Por la mañana la plantilla trabajará, pero la primera toma de contacto seria se hará en forma de sesión vespertina.

En principio, Ibon Navarro contará con todos menos con los internacionales Olek Balcerowski (concentrado con Polonia cara al Eurobasket) y Alberto Díaz (con España, aunque pendiente de sus molestias musculares). Estará, sorprendentemente y tal y como ha anunciado el club, Xavier Castañeda, que abandona la concentración con Bosnia y no jugará el Eurobasket. El fichaje estrella del verano, el exNBA Chris Duarte, estará en el Martín Carpena, pero no se entrenará. Su lesión de espalda no le permitió jugar las finales de la Liga de Puerto Rico y tampoco le dejará estar en la Americup con su selección, la República Dominicana. Eso sí, se espera que pueda incorporarse pronto.

Además, llama la atención que el Unicaja contará con un 'fichaje' extra para la pretemporada, que ayudará al equipo durante este proceso preparatorio. Se trata del base-escolta Dylan Addae-Wusu (1,93 metros, 24 años), jugador de nacionalidad estadounidense con pasaporte de Ghana que ha militado en las últimas temporadas en las universidades estadounidenses de St. John's (2021-23) y Seton Hall (2023-25) y que trabajará con el equipo en estas primeras semanas.

Este miércoles, algunos jugadores como Jonathan Barreiro y Tyson Pérez pisaron la cancha auxiliar del Martín Carpena, que será donde tenga lugar el primer entrenamiento oficial del verano, para tirar un poco a canasta y tocar algo de balón. Cada jugador tiene una serie de valoraciones funcionales de fuerza o fisioterapia y son sometidos a pruebas de distintos tipos. Después, algunos han querido calentar motores tirando a canasta. También trabajarán con los 'mayores' los canteranos Manuel Trujillo, Dani Carrasco, Miguel Martínez, Arturas Butajevas, Alfonso Rodríguez y Marcus Moller. El danés, eso sí, lo hará a partir del sábado.

Después de los quehaceres individuales y grupales que se llevarán a cabo por la mañana, el Unicaja presentará a otro de sus fichajes, James Webb III, al mediodía. Duarte será el último en ser presentado al pueblo malagueño y, aunque no esté todavía confirmado, su acto de bienvenida podría ser especial, a la altura de la expectación que ha generado entre la afición cajista.