El Unicaja prueba su evolución ante un Bilbao potenciado

Superada una exigente pretemporada que ha confirmado la necesidad de evolucionar como equipo, el Unicaja afronta este sábado (18.00 horas, DAZN) el esperado estreno ... liguero. Comienza un exigente mes de octubre que llevará al equipo cajista a un ritmo ya de competición continúa que le ayudará a alcanzar el nivel esperado. De entrada, empieza ante un Surne Bilbao que ha dado un salto adelante a nivel deportivo. Se ha potenciado para pelear por objetivos más ambiciosos. Será una buena prueba para ver si ese alto ritmo y nivel competitivo mostrado ante el Valencia en la Supercopa tiene continuidad.

El Unicaja ha tenido una semana de trabajo normal, sin viajes de por medio, que le ha permitido centrarse en pulir detalles, pero un virus ha alterado la normalidad del equipo y hace que algunos jugadores lleguen por debajo del nivel físico deseado. Perry fue el último en caer y James Webb tiene otros problemas, en su caso físicos, aunque ambos llegarán al partido, por lo que tendrá que haber un descarte.

Los datos del partido Unicaja Díaz, Perry, Castañeda, Trujillo, Kalinoski, Duarte, Djedovic, James-Webb, Pérez, Tillie, Sulejmanovic, Kravish y Balcerowski.

Surne Bilbao. Normantas, Frey, Jaworski, Krampelj, Hilliard, Bagayoko, Petrasek, Pantzar, Sylla, Lazarevic, Hlinason y Font.

Delante habrá un rival que ha dado un buen nivel en la pretemporada, que mantiene una base conjuntada de la pasada campaña y que en el mercado veraniego fichó principalmente talento. Las incorporaciones del contrastado Darrun Hilliard y del estadounidense Justin Jaworski, máximo anotador de la liga alemana la pasada campaña, van en esa dirección, al igual que la llegada del lituano Margiris Normantas, al que el Unicaja se enfrentó la pasada campaña cuando este militaba en el Rytas. Otros refuerzos como el alero serbio Stefan Lazarevic y los ala-pívots Luke Petrasek, internacional con Polonia, y Martin Krampelj, esloveno, refuerzan esa idea de bloquede de más calidad.

Para los aficionados malagueños, la presencia de Melwin Pantzar en las filas vascas es el gran atractivo. El Unicaja fichó al sueco de 25 años al comienzo del verano y lo dejó cecido en el Bilbao. El base es uno de los jugadores que más ha evolucionado en la Liga ACB en las últimas campañas y reforzará al Unicaja la próxima temporada.

En clave Unicaja, hay jugadores que han tenido un poco más de tiempo para ir asimilando el estilo del equipo y adaptarse a él. El que más atrasado va en este sentido es Xavier Castañeda, en parte porque estuvo muchos meses sin competir. El estadounidense va un ritmo distinto y todavía no ha mostrado las cualidades que propiciaron su fichaje por el club malagueño.

Antes del encuentro, los aficionados podrán fotografiarse en los exteriores del pabellón con el trofeo de la Copa Intercontinental logrado en Singapur. La banderola conmemorativa de ese título se desplegará antes del partido y el encargado de hacerlo será el canterano Dani Carrasco, lesionado de gravedad en la pretemporada.