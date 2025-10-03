Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Justin Jaworski, con el dorsal 25 durante su etapa como jugador de fútbol americano con el equipo de Perkiomen Valley. SUR
Liga Endesa

Justin Jaworski: de estrella de rugby a anotador del Surne Bilbao

El escolta del equipo vasco, rival hoy del Unicaja, compatibilizó los dos deportes hasta que se decantó por el baloncesto

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:41

Justin Jaworski es uno de los fichajes más destacados del Bilbao este verano. El conjunto vasco, rival este sábado del Unicaja en el primer partido ... de la temporada liguera (18.00 horas DAZN) fue el máximo anotador de la liga de Alemania la pasada temporada, por eso cuando el Bilbao anunció su fichaje, muchos lo catalogaron como el robo del verano, pues esperaba que el estadounidense de 1,90 y 26 años acabase en un equipo más importante.

