Justin Jaworski: de estrella de rugby a anotador del Surne Bilbao

Justin Jaworski es uno de los fichajes más destacados del Bilbao este verano. El conjunto vasco, rival este sábado del Unicaja en el primer partido ... de la temporada liguera (18.00 horas DAZN) fue el máximo anotador de la liga de Alemania la pasada temporada, por eso cuando el Bilbao anunció su fichaje, muchos lo catalogaron como el robo del verano, pues esperaba que el estadounidense de 1,90 y 26 años acabase en un equipo más importante.

Pero la carrera deportiva de Jaworski ha estado marcada por giros como este e incluso más sorprendentes, pues iba a para jugador de fútbol americano hasta que finalmente se decantó por el baloncesto. El sistema deportivo de Estados Unidos tanto en los institutos como en la Universidad permite compatibilizar varios programas, especialmente en la primera etapa, y el jugador del Bilbao lo aprovechó.

Jaworski era un súper atleta y jugaba en los equipos de fútbol americano y de baloncesto en el instituto Perkiomen Valley de Pennsylvania. Era la estrella de los dos conjuntos. En el primero jugaba de receptor, mientras que en el segundo de escolta anotador. Cuando acabó su ciclo en el instituto, Justin Jaworski tuvo que elegir, de hecho tenía dónde elegir, pues le llegaron muchas ofertas de universidades que lo querían reclutar para su equipo de rugby y otras tantas que lo querían para su equipo de baloncesto. El escolta optó por lo segundo y aparcó así su etapa como jugador de rugby, después de haber logrado varios récords con su equipo.

Ampliar Justin Jaworski, con la camiseta del Bilbao. ACB FOTOS

Se unió a la Universidad de Lafayette, en la que promedió más de 20 puntos por partido, lo que sin embargo no le valió para ser drafteado. Tras dos campañas en la Liga de Desarrollo de la NBA dio el salto a Europa para jugar en España en Primera FEB con el Gipuzkoa, donde casi calcó sus medias. Fue una de las sensaciones de la antigua LEB Oro con 19,5 puntos por partidos y luego jugó media temporada en el Nápoles italiano, donde ganó la Copa. Las últimas campañas ha estado literalmente metiendo puntos en Alemania, primero en el Heidelberg y luego en el WE Baskets Oldenburg, con 19 puntos de media. Como se puede comprobar, Justin Jaworski es un anotador compulsivo, al que le quedará la duda de qué habría pasado si hubiese seguido jugando al rugby. De momento, este sábado llega al Carpena, donde el Unicaja tendrá que atarlo en corto para evitar un dolor de cabeza.