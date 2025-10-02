Los partidos de la Liga U se podrán ver vía YouTube

La nueva Liga U está prácticamente perfilada. Ya se conocían los equipos participantes, la mecánica de la competición y esta semana quedó resuelta la ... última gran pregunta: dónde se podrán ver los partidos. La ACB anunció mediante un comunicado que se podrán ver en 'streaming' vía YouTube, gratis para todo el que desee seguirla de forma regular o más esporádicamente. La noticia fue anunciada con un divertido tuit en la cuenta oficial de la competición: «Venga va, la Liga U se verá entera en YouTube, pasen y cojan asiento», publicaba en 'X', acompañado de un divertido vídeo, respondiendo a la pregunta de un aficionado.

venga va,



LA LIGA U SE VERÁ ENTERA EN YOUTUBE 🤩



pasen y cojan asiento 🪑https://t.co/d1EJXvMcAI #ligau https://t.co/caNLOxSRfL — Liga U (@Liga_U22) October 2, 2025

El partido que abrirá la competición y también las retransmisiones será el Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre, a las 19.00 horas del próximo viernes 10 de octubre. La semana que viene, sin ir más lejos, por lo que comienza la cuenta atrás para el arranque de esta competición de jóvenes talentos creada para frenar la 'sangría' de salida de jugadores rumbo a la NCAA estadounidense, que ofrece unas condiciones con las que difícilmente se puede competir desde Europa.

Contará con 15 equipos en liza, divididos, a su vez, en dos grupos, que harán las veces de divisiones o categorías. En el 'A' estarán los ocho que mejores resultados acumulados han conseguido en los últimos cinco años, y en el 'B', los otros siete conjuntos. El Unicaja, competirá en el primero de ellos junto a las mejores canteras del país, caso del Barça, Baxi Manresa, Casademont Zaragoza, Tenerife, Joventut, Real Madrid y Valencia. En el 'B' por su lado, estarán Girona, Bilbao, Burgos, Lleida, Gran Canaria, Granada y UCAM Murcia.