El Unicaja U22, en uno de sus primeros entrenamientos de la pretemporada. Unicaja B. Fotopress

Los partidos de la Liga U se podrán ver vía YouTube

Comienza la cuenta atrás para la nueva competición sub-22, que arrancará el viernes 10 de octubre con el Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:35

La nueva Liga U está prácticamente perfilada. Ya se conocían los equipos participantes, la mecánica de la competición y esta semana quedó resuelta la ... última gran pregunta: dónde se podrán ver los partidos. La ACB anunció mediante un comunicado que se podrán ver en 'streaming' vía YouTube, gratis para todo el que desee seguirla de forma regular o más esporádicamente. La noticia fue anunciada con un divertido tuit en la cuenta oficial de la competición: «Venga va, la Liga U se verá entera en YouTube, pasen y cojan asiento», publicaba en 'X', acompañado de un divertido vídeo, respondiendo a la pregunta de un aficionado.

