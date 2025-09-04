Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre y el entrenador, Manolo Trujillo, durante el primer entrenamiento, el martes. Unicaja B. Fotopress

¿Cómo es la nueva Liga U?

Comenzará el 10 de octubre, con 15 equipos en liza divididos en dos grupos, uno de mayor nivel, en el que estará el Unicaja, y otro menos exigente

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:08

Ya se conocen todos los detalles acerca de la nueva Liga U que la ACB y la FEB, con el apoyo del Ministerio de Educación, ... Formación Profesional y Deportes, y también del CSD, han puesto en marcha cara a la nueva temporada con dos motivos fundamentalmente: frenar la fuga de talento rumbo a la NCAA y hacer más natural el salto al profesionalismo de aquellos 'alumnos' aventajados que militan en algunas de las mejores canteras del país. Entre los inconvenientes, el presidente del Unicaja, López Nieto, señaló en la presentación del equipo U22 que se le va a poner muy fácil el trabajo a los ojeadores. Aunque se trata del precio a pagar para impulsar este nuevo formato de competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  7. 7

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  8. 8 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  9. 9 ¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara
  10. 10

    Las VPO de nunca acabar: cuatro años para un proyecto municipal de 35 pisos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cómo es la nueva Liga U?

¿Cómo es la nueva Liga U?