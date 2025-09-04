¿Cómo es la nueva Liga U?

Ya se conocen todos los detalles acerca de la nueva Liga U que la ACB y la FEB, con el apoyo del Ministerio de Educación, ... Formación Profesional y Deportes, y también del CSD, han puesto en marcha cara a la nueva temporada con dos motivos fundamentalmente: frenar la fuga de talento rumbo a la NCAA y hacer más natural el salto al profesionalismo de aquellos 'alumnos' aventajados que militan en algunas de las mejores canteras del país. Entre los inconvenientes, el presidente del Unicaja, López Nieto, señaló en la presentación del equipo U22 que se le va a poner muy fácil el trabajo a los ojeadores. Aunque se trata del precio a pagar para impulsar este nuevo formato de competición.

La Liga arrancará el 10 de octubre con 15 equipos en liza, divididos, a su vez, en dos grupos, que harán las veces de divisiones o categorías. En el 'A' estarán los ocho que mejores resultados acumulados han conseguido en los últimos cinco años, y en el 'B', los otros siete conjuntos. El Unicaja, competirá en el primero de ellos junto a las mejores canteras del país, caso del Barça, Baxi Manresa, Casademont Zaragoza, Tenerife, Joventut, Real Madrid y Valencia. En el 'B' por su lado, estarán Girona, Bilbao, Burgos, Lleida, Gran Canaria, Granada y UCAM Murcia.

En la primera fase, que comenzará en octubre, los equipos se medirán entre sí a ida y vuelta, en 14 jornadas, y finalizará casi a la par que las Navidades, el 4 de enero. El último del 'A' descenderá y el mejor del 'B' subirá, mientras que el segundo y el tercero de la segunda categoría jugarán una repesca a un único partido con el penúltimo y el antepenúltimo de la primera para conformar el grupo 'A' de la segunda fase del campeonato, que se disputará entre el 16 de enero y el 19 de abril, de nuevo al mejor de 14 jornadas.

El campeón de la Liga U saldrá de una Final a 6 que disputarán los cuatro mejores del Grupo A y los dos que consigan superar el 'play-in' en el que se medirán el quinto y el sexto de la primera 'división' y los dos primeros de la segunda, a un único partido. La Final a 6 se disputará entre el 15 y el 17 de mayo en una sede a determinar, con tres eliminatorias para decidir el primer campeón. El primero y el segundo del Grupo A esperarán en semifinales a los ganadores de los cuartos de final, con partidos el viernes 15 entre el tercero y el cuarto y los dos ganadores del 'play-in'. Tras los duelos de semifinales del sábado, la gran final del domingo 17 decidirá quién será el primer campeón de la Liga U, en la que los equipos participantes disputarán entre 24 (en el peor de los casos) y 33 partidos (en caso de llegar al duelo por el título) en ocho meses de competición.

El Unicaja U22, que oficialmente se llamará Unicaja Alhaurín de la Torre, ya ha echado a andar. Este martes llevó a cabo su primer entrenamiento en el Martín Urbano de Los Guindos, con el entrenador Manolo Trujillo al frente. La plantilla la formarán 15 jugadores, cuyo grueso lo conforman algunos de los que compitieron la pasada temporada en la Tercera FEB con el Unicaja Andalucía, caso de Manuel Trujillo (que ya debutó con el primer equipo), Miguel Martínez, Alfonso Rodríguez o Marcus Moller. Además, el club ha acometido tres fichajes para apuntalar su plantilla y hacerla más competitiva: el pívot lituano Artur Butajevas, cedido por el Barça; el ala-pívot Javier Valero e Ian Torres, escolta-alero argentino de 1,95 metros.