Las tres opciones de Kameron Taylor: Unicaja, Mónaco o Valencia

El Unicaja afronta una semana clave para futuro a corto y largo plazo. El club malagueño tiene dos asuntos capitales por resolver y que pueden ... cambiar de forma importante la configuración de su plantilla para la próxima temporada. Con Kameron Taylor y Tyson Pérez con ofertas de clubes de la Euroliga encima de la mesa, la entidad cajista espera ahora acontecimientos después de haberles planteados sendas ofertas de mejora de contrato.

El que más preocupa es el caso de Kameron Taylor. Su gran temporada ha generado el interés de dos equipos que la próxima campaña estarán en la máxima competición continental. El Valencia se ha asegurado una licencia por tres campañas y quiere al estadounidense para ese proyecto tan ambicioso con el que estrenará su nuevo pabellón, el Roig Arena. Taylor tiene una cláusula de 800.000 euros hasta final de esta semana, pues la próxima será ya de 1,5 millones. Así que la cuenta atrás ha comenzado para él. Puede parecer mucho dinero, pero como ya se explicó la semana pasada, al Valencia le cuadran las cuentas. Venderá a Ojeleye por 500.000 y el salario de este es de 1,3 millones netos, así que la operación incluso le es ventajosa...

Pero el Valencia no está sólo en la puja por Taylor. El Mónaco, actual subcampeón de la Euroliga, busca reforzar su línea exterior después de haber perdido a algunas opciones que era prioritarias, como Nadir Hifi o Isaia Cordinier, que tendrá que decidir si juega en el Mónaco o da el salto a la NBA. Así las cosas, Taylor ha ido escalando posiciones y ahora está bien posicionado para los responsables del conjunto monegasco, para los que el dinero no es un problema.

Con este panorama, al Unicaja le queda la vía romántica y que Taylor priorice seguir en Málaga con un mejor contrato hasta 2028, que es la propuesta cajista, a cumplir su sueño de jugar en la Euroliga, «Hemos tenido conversaciones (en el vestuario) y creemos que podemos jugar allí. Si al club le gustase sentir eso estaríamos a favor como equipo, creemos que podemos jugar al más alto nivel, todos creemos que podemos», dijo esta temporada cuando se le cuestionó por si el equipo estaba preparado para competir en la Euroliga.

El interés de estos equipos por Kameron Taylor no ha surgido de la noche a la mañana. En la Final Four de Abu Dabi ya se producieron los primeros contactos. Entonces su cláusula parecía un buen blindaje, pero parece que no es suficiente. Esta semana será decisiva para él y para Tyson Pérez, por el que puja el Armani Milán.