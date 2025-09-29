Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jon Cortaberría le venda la muñeca a Perry antes de un entrenamiento. ACB FOTOS

El Unicaja encara un exigente mes de octubre con siete partidos y rivales de entidad

Lo más duro llegará en la Liga ACB, con duelos ante el Surne Bilbao, Gran Canaria, La Laguna Tenerife y Barcelona

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:24

Después de una semana de máxima exigencia con la participación en la Intercontinental, el largo viaje de regreso y el duelo de la Supercopa, el ... Unicaja comienza a preparar este miércoles su estreno liguero del sábado ante el Surne Bilbao, campeón de la Europe Cup, la segunda competición continental que organiza la FIBA. El choque contra el equipo vasco será el pistoletazo de salida para un mes de octubre muy exigente y que pondrá a prueba ese proceso de acoplamiento por el que atraviesa el renovado proyecto cajista.

