El Unicaja encara un exigente mes de octubre con siete partidos y rivales de entidad

Después de una semana de máxima exigencia con la participación en la Intercontinental, el largo viaje de regreso y el duelo de la Supercopa, el ... Unicaja comienza a preparar este miércoles su estreno liguero del sábado ante el Surne Bilbao, campeón de la Europe Cup, la segunda competición continental que organiza la FIBA. El choque contra el equipo vasco será el pistoletazo de salida para un mes de octubre muy exigente y que pondrá a prueba ese proceso de acoplamiento por el que atraviesa el renovado proyecto cajista.

El Bilbao se ha reforzado bien este verano y ha completado una buena pretemporada, con triunfos frente al Lleida y el Zaragoza, y derrotas ajustadas contra el Gran Canaria y el Baskonia. La presencia del cedido Melwin Pantzar en sus filas es el gran atractivo del encuentro del sábado a las 18.00 horas. A partir de ese día será un no parar, porque el Unicaja también comienza con la Champions, aunque sus rivales en esta primera fase carecen de entidad. Por lo pronto, el miércoles 8 recibe al Mersin turco en el estreno continental y el sábado 11 se medirá en la Liga a un Gran Canaria que será uno de sus rivales por el título de la Champions esta campaña.

Desde Las Palmas, el Unicaja tendrá que afrontar un largo desplazamiento hasta Grecia para su primer partido como visitante en la Champions, concretamente el martes 14 contra el Karditsa, otro debutante en el torneo europeo. Lo complejo del viaje al coincidir con el partido en Las Palmas será un 'handicap'.

Será una semana complicada para el Unicaja, que el domingo 19 recibirá al Barcelona en el primer gran partido de la temporada en el Carpena (19.00 horas). El equipo catalán afronta una campaña de exigencia tras la mala temporada anterior, en la que precisamente cayeron eliminados en semifinales en Málaga. Los azulgrana llegarán después de una semana de jornada doble en la Euroliga frente al Maccabi y el Dubái Basketball. Este último partido se jugará en el Coca Cola Arena de Dubái, por lo que el equipo catalán tendrán que hacer un largo viaje de regreso hasta la Costa del Sol.

Tras este primer atracón, el Unicaja tendrá una semana relajada sin partidos europeos antes de medirse el sábado 25 al Tenerife en La Laguna, otro examen ante un rival directo por el título de la Champions. Los canarios mostraron un gran nivel en la Supercopa ante el Real Madrid, que sólo los superó en un final marcado por las decisiones arbitrales en contra del Tenerife. El mes de octubre se cerrará en el Carpena ante el Oostende belga el miércoles 29 en la Champions.

Como se puede comprobar y exceptuando los partidos de la BCL el equipo malagueño encara un comienzo de la temporada muy exigente que le va a obligar a consolidar la adaptación de los nuevos jugadores, que lo que están deseando es jugar más partidos y entrenar menos.