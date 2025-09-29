Piden la expulsión de los equipos israelíes de la Basketball Champions League

La masacre que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino está provocando que distintas federaciones internacionales se estén planteando la exclusión de los equipos de ... este país de sus distintas competiciones. El asunto ha llegado ya a la Basketball Champions League, que cuenta con dos equipos israelíes, el Hapoel Holon y Bnei Penlink Herzliya.

El presidente del Trapani Sharks italiano, Valerio Antonini, confirmó este fin de semana que va a solicitar formalmente a la Basketball Champions League, que está organizada por la FIBA, no jugar los partidos contra el Bnei Penlink Herzliya correspondientes al grupo D en el que también se encuentra La Laguna Tenerife. El otro equipo de Israel, el Hapoel Holon, está en el B junto al Joventut, Bursaspor y Cholet.

«Creo que lo que está sucediendo en Israel es un genocidio sin precedentes, y no podemos tolerar tener que jugar contra un equipo israelí y quizás estrecharle la mano a jugadores de un país que está cometiendo semejante masacre. Además, todos los equipos rusos han sido descalificados y no pueden participar en competiciones europeas, por lo que es justo que los equipos israelíes tampoco participen», dijo Antonini, que pidió máxima celeridad a la FIBA para abordar el asunto.

«Esta es una decisión que no se puede retrasar», señaló. «Yo mismo firmaré un documento solicitando a la BCL que excluya al equipo israelí, que está en nuestro grupo, de la competición, pero en general, la solicitud se aplica a todos los equipos israelíes», dijo en declaraciones recogidas por el portal 'Eurohoops'.

La Basketball Champions League comienza la próxima semana, por lo que si la propuesta sale adelante, el torneo tendría que reajustarse y buscar dos clubes sustitutos, que podrían salir de los finalistas de los torneos de clasificación disputados la semana pasada.

Este posicionamiento no es aislado. El fútbol mundial baraja expulsar a Israel de todas las competiciones. La UEFA y la FIFA han recibido una solicitud de expertos de la ONU en esta línea y podrían tomar una decisión drástica esta semana.