Jugadores del Bnei PenLink Herzliya. FIBA

Piden la expulsión de los equipos israelíes de la Basketball Champions League

El Hapoel Holon y el Bnei Penlink Herzliya son los únicos clubes de este país que participan en la competición que juega el Unicaja

Juan Calderón

Juan Calderón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:42

La masacre que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino está provocando que distintas federaciones internacionales se estén planteando la exclusión de los equipos de ... este país de sus distintas competiciones. El asunto ha llegado ya a la Basketball Champions League, que cuenta con dos equipos israelíes, el Hapoel Holon y Bnei Penlink Herzliya.

