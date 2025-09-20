Nueve finales internacionales desde el bautizo en la Copa Korac

Las finales se han convertido en el hábitat natural del Unicaja en los últimos años. La posibilidad de llegar a un encuentro por un título ... es algo muy complicado en un deporte de equipo, por el enorme trabajo que esconde detrás, ya sea en torneos cortos o largos. En el caso de la Intercontinental, es una mezcla, porque se juega en cuatro días, pero para disputarla hay que ganar otra competición de nueve meses, como es la Basketball Champions League. Si hablamos de finales internacionales, el asunto se complica más por todo lo que implican. Con la de este domingo en Singapur, serán ya nueve finales en torneos internacionales para el Unicaja.

La entidad cajista comenzó a hacerse un nombre en el baloncesto europeo cuando se clasificó para la final de la Copa Korac en el año 2000, aunque entonces no tuvo opciones ante un Limoges que lideraba el fantástico Marcus Brown. Un año después logró levantar su primer título venciendo con solvencia al KK Hemofarm.

Tuvieron que pasar muchos años para volver a ver al club de Los Guindos en la pelea por un título internacional. Quizá fue la final más meritoria al tratarse de la Final Four de la Euroliga celebrada en Atenas. El Unicaja acabó tercero después de perder contra el CSKA y vencer al Baskonia en la final de consolación.

Tras otra larga espera, ahora en la Eurocup, el Unicaja fue campeón en Valencia en 2017, cuando derrotó al conjunto local en un último cuarto que forma parte de la historia del torneo y que es una de las grandes remontadas de la historia reciente del baloncesto europeo.

En otro escenario ya llegó la final de la Basketball Champions League, también en formato de Final Four. Quizá la más decepcionante porque el Unicaja era el anfitrión en 2023 y llegaba como favorito tras haber ganado la Copa del Rey. Perdió ante el Telekom Bonn y el Tenerife para acabar cuarto.

En Belgrado se sacó la espina y conquistó la Champions ante el equipo canario y aquel éxito le permitió su primera experiencia en Singapur. Ahora ha calcado el camino, con el título logrado en Atenas frente al Galatasaray. Este domingo puede rubricar un doblete intercontinental.