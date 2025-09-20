Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kravish captura un rebote. FIBA
Copa Intercontinental 2025

Nueve finales internacionales desde el bautizo en la Copa Korac

El equipo puede repetir el doble internacional si logra la victoria este domingo

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Sábado, 20 de septiembre 2025, 01:02

Las finales se han convertido en el hábitat natural del Unicaja en los últimos años. La posibilidad de llegar a un encuentro por un título ... es algo muy complicado en un deporte de equipo, por el enorme trabajo que esconde detrás, ya sea en torneos cortos o largos. En el caso de la Intercontinental, es una mezcla, porque se juega en cuatro días, pero para disputarla hay que ganar otra competición de nueve meses, como es la Basketball Champions League. Si hablamos de finales internacionales, el asunto se complica más por todo lo que implican. Con la de este domingo en Singapur, serán ya nueve finales en torneos internacionales para el Unicaja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  4. 4 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  7. 7 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  10. 10 Varios kilómetros de atascos por un accidente en Las Pedrizas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nueve finales internacionales desde el bautizo en la Copa Korac

Nueve finales internacionales desde el bautizo en la Copa Korac