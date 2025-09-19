El choque entre el G League United y el Illawarra decidirá al rival del Unicaja

El Unicaja tendrá que esperar al desenlace del partido entre el G League United y el Illawarra Hawks para conocer a su rival en la ... Copa Intercontinental. El choque se disputa a las 11.00 horas y también implica al Flamengo. Los brasileños perdieron de dos puntos (93-91) ante los estadounidenses en la jornada inaugural, pero vencieron este viernes a los australianos también por dos puntos (82-84), así que todo está por decidir.

En caso de empate se acudirá al 'average' general. El Flamengo se mantiene con vida al vencer en la prórroga al Illawarra Hawks. El brasileño Borges logró la canasta ganadora a dos minutos del final del tiempo extra. Fue un partido realmente espeso entre los dos equipos, con continuas alternancias en el marcador y condicionado por el acierto de tres. El Flamengo tenía el partido resuelto al final, pero como le pasó ante el G League, no acertó a cerrarlo y el choque se fue a la prórroga. Ahí, una acción 'in extremis' le dio la victoria y hoy estará pendiente del partido clave.

En esta ocasión el Unicaja cuenta con un día más de descanso para la final, pues el equipo malagueño no juega este sábado. Si los estadounidenses ganan será una repetición de la final de 2024, que tuvo momentos de tensión entre algunos jugadores.